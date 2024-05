Modna na lato. Daj się uwieść magii nadmorskich kurortów!

Już sama nazwa najnowszej kolekcji WITTCHEN odwołuje się do dziedzictwa marki, czyli takich wartości jak jakość i elegancja, z których marka czerpie od momentu powstania. Jednak absolutnie nie przeszkadza jej to w przemyceniu do najnowszej kolekcji ogromnej dawki sezonowych trendów. Jednym słowem moda i styl idą w parze!

Koniecznie sprawdź najciekawsze propozycje z najnowszej kolekcji WITTCHEN.

Skórzana listonoszka na łańcuszku – zwieńczenie każdej stylizacji

Jeśli szukasz torebki, która dopełni zarówno oryginalne kreacje jak i casualowe total looki, to najnowsza propozycja WITTCHEN spełni Twoje oczekiwania. Ta torebka ma wszystko, co najmodniejsze w tym sezonie: geometryczny kształt, biżuteryjny pasek typu łańcuszek w kolorze złota oraz wysokiej jakości skórę. Jest odpowiedzią na królujący „guaiet luxury” czyli nierzucającą się w oczy luksusową elegancję, opartą na wysokiej jakości materiałach, idealnym kroju i minimalizmie. Ten pożądany dodatek będzie świetnie współgrał z mocniejszymi kolorystycznymi akcentami, jaki i podkreśli elegancję w białym total looku. To „it – bag” tego sezonu!

i Autor: materiał prasowy Wittchen

Różowe mokasyny z lakierowanej skóry – całkowita transformacja Twojej stylizacji!

Każda miłośniczka mody szczególnym uczuciem darzy buty. Mokasyny damskie od lat nie schodzą z wybiegów, dlatego też zostały okrzyknięte must havem w szafie każdej miłośniczki dobrego stylu. Jeśli szukasz butów, które zostaną z Tobą na lata, a dodatkowo ożywią każdą stylizację to koniecznie sięgnij po nowość od WITTCHEN. Różowe mokasyny możesz śmiało nosić do letniej sukienki, ale też wykorzystać wiosną i jesienią. Wyrazisty róż pięknie skomponuje się z białym kolorem, szarością i pastelami, które są hitem sezonu. Połącz go śmiało z zielenią, niebieskim i stwórz idealny outfit na wiosnę! Ciesz się ferajną barw!

i Autor: materiał prasowy Wittchen

Marynarka boucle w kolorze niebieskim – absolutny hit sezonu!

Jeśli chcesz przełamać monotonię w wiosennej garderobie, to ta propozycja spełni nie tylko to zadanie, ale też rozwiąże Twój odwieczny problem: co na siebie włożyć. Najwyższej jakości tkanina boucle w połączeniu z modnym fasonem, bezbłędnie zaznaczającym talię, intensywnym kolorem i biżuteryjnymi guzikami, zdecydowanie wyróżnia Cię z tłumu i pokaże, że wiesz o co chodzi w modzie. Dlaczego ta marynarka jest absolutnie niezbędna w Twojej garderobie? Ponieważ możliwości jej noszenia są nieograniczone! Możesz ją stylizować z modnym jeansem, hitowymi mini shortami, krótkimi i długimi sukienkami. Wyrazisty kolor podkreśli nie tylko Twoją osobowość, ale także doda dynamiki nawet najprostszym stylizacjom.

i Autor: materiał prasowy Wittchen

Skórzany pasek męski– stylowy dodatek, który nigdy nie wychodzi z mody

W obecnym sezonie jest sporo nawiązania do wspomnienia stylu vintage. Idealnie w ten trend wpisują się propozycje dla mężczyzn z najnowszej kolekcji Heritage Club. Jeśli chcesz uzyskać nonszalancką stylizację, która sprawdzi się w każdej sytuacji, sięgnij po pasek ze skóry naturalnej w stylu vintage z wytłoczonym logo marki. Możesz nosić go do dżinsów i koszuli, a gdy słupek rtęci wzrośnie – do modnych bermudów. Wykonany z dbałością o każdy detal, pozostanie z Tobą na lata.

i Autor: materiał prasowy Wittchen

Skórzana brązowa torba na laptopa – doskonałe uzupełnienie biznesowego looku

Nie jest tajemnicą, że z roku na rok mężczyźni przywiązują coraz większą uwagę do tego, jak się prezentują i zwracają uwagę na dodatki, czego przykładem są męskie torby. Z myślą o tym trendzie marka WITTCHEN stworzyła najnowszą luksusową skórzaną torbę, gdzie walory estetyczne są na równi z komfortem użytkowania. Ten model może stać się częścią Twojego wizerunku i synonimem dobrego stylu. Ta skórzana torba to inwestycja na lata!

i Autor: materiał prasowy Wittchen