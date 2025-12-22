GUESS JEANS i Borussia Dortmund: Rozszerzenie współpracy jako wyłączny Denim Lifestyle Partner

Po udanym debiucie, kiedy to GUESS JEANS zaprezentował zawodników BVB w dopasowanych stylizacjach denimowych podczas Klubowych Mistrzostw Świata, jedno stało się jasne: ta współpraca to nie tylko dobry początek — to prawdziwy sukces. Jej zacieśnienie sprawia, że obie marki umacniają swoją pozycję trendsetterów, konsekwentnie łączących świat sportu, mody i odpowiedzialności społecznej.

Aby zwiększyć rozpoznawalność marki i realnie ożywić współpracę, marka GUESS JEANS przygotowała dynamiczną serię sesji wizerunkowych z udziałem czołowych zawodników BVB: Karima Adeyemiego, Serhou Guirassy’ego, Jobe’a Bellinghama, Juliana Ryersona oraz Juliana Brandta. Piłkarze prezentują kluczowe elementy najnowszej kolekcji GUESS JEANS, stając w centrum uwagi materiałów wizualnych premium, które podkreślają silną synergię mody i sportu. Wykorzystanie topowych ambasadorów sportowych pozwala zwiększyć atrakcyjność przekazu, budować zaangażowanie oraz wyeksponować moc tego partnerstwa.

Benedikt Scholz, Director Internationalization & Commercial Partnerships, komentuje: „Postrzegamy GUESS JEANS jako silnego partnera, który znacząco wzmacnia nasz globalny wizerunek w segmencie mody i denimu. Różnorodne działania aktywacyjne wokół Klubowych Mistrzostw Świata FIFA doskonale pokazują, jak możemy ożywić tę współpracę także poza sferą sportową. To bardzo korzystna sytuacja dla obu stron.”

GUESS JEANS umacnia swoją pozycję jako wyłączny „Denim Lifestyle Partner” BVB i będzie towarzyszyć klubowi nie tylko podczas międzynarodowych wydarzeń piłkarskich, lecz także poprzez ukierunkowane działania lokalne w Dortmundzie. Zaplanowane na sezon aktywacje B2C oraz działania z udziałem influencerów staną się skutecznymi narzędziami marketingowymi, wspierającymi rozpoznawalność marki i sprzedaż. GUESS JEANS potwierdził już w poprzednich kampaniach z udziałem sportowców, że potrafi znakomicie wykorzystywać ich wizerunek, aby wzmacniać siłę marki.

„Nasza współpraca z Borussią Dortmund to zdecydowanie więcej niż sponsoring — to partnerstwo dwóch silnych marek, które wzajemnie się inspirują i otwierają nowe możliwości rynkowe” — podkreśla Nicolai Marciano, Chief New Business Development Officer w GUESS JEANS. „GUESS jest globalną marką lifestyle’ową, obecną w 105 krajach i działającą w wielu segmentach. Sport oraz rynek niemiecki stają się dla naszego portfolio coraz bardziej istotne. Cieszymy się, że możemy umocnić i rozszerzyć nasze partnerstwo z BVB.”

Partnerstwo jest wyrazem wspólnego zaangażowania obu firm w budowanie zrównoważonej przyszłości branży mody oraz w tworzenie silnej, emocjonalnej więzi z konsumentami. Dzięki współpracy BVB kontynuuje nowoczesny kierunek rozwoju i umacnia swoją pozycję jako globalna, przyszłościowa marka, natomiast GUESS JEANS potwierdza swoją innowacyjność w segmencie denimu i otwiera się na nowe rynki. To doskonałe połączenie, które przynosi sukcesy nie tylko na boisku, ale również w świecie marek i ich konkurencji.