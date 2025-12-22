Używane znaczy wyjątkowe. Prezenty z drugiej ręki zyskują popularność

W czasach, gdy na półkach sklepowych znajdziemy niemal wszystko, czego zapragniemy, świąteczne prezenty nie są już tak wyjątkowe. Znacznie bardziej cenimy przedmioty, które mają swoją historię. Najnowsze badania zlecone przez Vinted pokazują, że prezenty z drugiej ręki przestają być „gorszą alternatywą”, a stają się wyrazem świadomego luksusu, emocjonalnej głębi i nostalgii.

Nostalgiczne prezenty z drugiej ręki

W czasie Świąt, kiedy obdarowywanie może wydawać się komercyjne i stresujące, second-hand staje się symbolem więzi, nostalgii i kreatywności. Nadal jednak wiele osób waha się, czy je wręczać. Według ogólnopolskiego badania, przeprowadzonego wśród ponad 2000 Polaków, niemal dwie trzecie (64%) deklaruje, że chętnie przyjęłoby prezent z drugiej ręki, ale tylko 47% rozważyłoby podarowanie takiego prezentu, co ujawnia znaczącą lukę. Wyniki wskazują, że nastawienie do rzeczy używanych dynamicznie się zmienia.

Pomysł na prezent. Od „używanych” do przemyślanych, unikatowych i pełnych znaczenia

Wyniki badania zleconego przez Vinted pokazują, że Polacy coraz częściej kojarzą prezenty z drugiej ręki z wartością emocjonalną i praktycznymi korzyściami, a nie ze stygmatyzacją. Respondenci wskazują, że chętnie otrzymaliby prezenty pre-owned ze względu na:

  • Praktyczność i użyteczność (51%)
  • Wartość sentymentalną (46%)
  • Unikalność (41%)

Trend jest silnie napędzany nostalgią. 68% Polaków żałuje wyrzucenia zabawek lub kolekcjonerskich przedmiotów z dzieciństwa, a 79% twierdzi, że rzeczy pre-owned pozwalają poczuć więź z minioną epoką. Prawie 7 na 10 (67%) chciałoby dać lub otrzymać winyle, płyty CD czy kasety VHS. Klasyczna elektronika również wraca do łask: retro hity, takie jak PlayStation, Xbox czy Nintendo znalazły się na szczycie listy pożądanych konsoli vintage.

Prezenty z drugiej ręki – lepsze dla planety i dla serca

Wybór prezentów z drugiej ręki jest lepszy i dla planety, i dla portfela, a dodatkowo wydłuża życie rzeczy. Z kolei Polacy, jak wskazują wyniki badań, cenią sobie emocjonalną wartość i historię związaną z nabywanym przedmiotem. Upominki z historią niosą za sobą wspomnienia, kunszt wykonania i urok retro, którego nowe produkty nie są w stanie odtworzyć. 68% respondentów w badaniu zleconym przez Vinted przyznaje, że kupiło przedmiot z drugiej ręki właśnie dlatego, że spodobała im się historia, która się za nim kryła.

W tym roku Vinted ułatwia znalezienie wyjątkowych świątecznych prezentów z duszą, oferując tysiące unikatowych przedmiotów w najpopularniejszych kategoriach, takich jak:

  • Vintage media (vinyle, kasety, płyty CD, DVD, VHS)
  • Retro moda i akcesoria
  • Kolekcjonerskie zabawki
  • Klasyczna elektronika i gaming
  • Książki i rzadkie wydania
  • Kuchenne akcesoria z charakterem

Pomysły na prezenty z osobistym akcentem

Dla tych, którzy chcą, aby święta były bardziej świadome i pełne serca:

  • Książka z drugiej ręki z odręczną dedykacją
  • Retro gadżet dla nostalgicznego gracza lub fana technologii
  • Biżuteria vintage lub akcesoria z unikalnym kunsztem
  • Kolekcjonerskie zabawki lub ulubieńcy z dzieciństwa
  • Klasyczne kulinarne akcesoria, książki kucharskie lub ponadczasowe naczynia

