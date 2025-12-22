Używane znaczy wyjątkowe. Prezenty z drugiej ręki zyskują popularność

Prezenty z drugiej ręki zyskują na popularności, stając się symbolem świadomego luksusu i nostalgii.

Polacy chętnie przyjmują takie upominki ze względu na ich praktyczność, wartość sentymentalną i unikalność.

Odkryj, dlaczego przedmioty z historią są lepsze dla planety i serca, i znajdź inspiracje na wyjątkowe podarunki!

W czasie Świąt, kiedy obdarowywanie może wydawać się komercyjne i stresujące, second-hand staje się symbolem więzi, nostalgii i kreatywności. Nadal jednak wiele osób waha się, czy je wręczać. Według ogólnopolskiego badania, przeprowadzonego wśród ponad 2000 Polaków, niemal dwie trzecie (64%) deklaruje, że chętnie przyjęłoby prezent z drugiej ręki, ale tylko 47% rozważyłoby podarowanie takiego prezentu, co ujawnia znaczącą lukę. Wyniki wskazują, że nastawienie do rzeczy używanych dynamicznie się zmienia.

Pomysł na prezent. Od „używanych” do przemyślanych, unikatowych i pełnych znaczenia

Wyniki badania zleconego przez Vinted pokazują, że Polacy coraz częściej kojarzą prezenty z drugiej ręki z wartością emocjonalną i praktycznymi korzyściami, a nie ze stygmatyzacją. Respondenci wskazują, że chętnie otrzymaliby prezenty pre-owned ze względu na:

Praktyczność i użyteczność (51%)

Wartość sentymentalną (46%)

Unikalność (41%)

Trend jest silnie napędzany nostalgią. 68% Polaków żałuje wyrzucenia zabawek lub kolekcjonerskich przedmiotów z dzieciństwa, a 79% twierdzi, że rzeczy pre-owned pozwalają poczuć więź z minioną epoką. Prawie 7 na 10 (67%) chciałoby dać lub otrzymać winyle, płyty CD czy kasety VHS. Klasyczna elektronika również wraca do łask: retro hity, takie jak PlayStation, Xbox czy Nintendo znalazły się na szczycie listy pożądanych konsoli vintage.

Prezenty z drugiej ręki – lepsze dla planety i dla serca

Wybór prezentów z drugiej ręki jest lepszy i dla planety, i dla portfela, a dodatkowo wydłuża życie rzeczy. Z kolei Polacy, jak wskazują wyniki badań, cenią sobie emocjonalną wartość i historię związaną z nabywanym przedmiotem. Upominki z historią niosą za sobą wspomnienia, kunszt wykonania i urok retro, którego nowe produkty nie są w stanie odtworzyć. 68% respondentów w badaniu zleconym przez Vinted przyznaje, że kupiło przedmiot z drugiej ręki właśnie dlatego, że spodobała im się historia, która się za nim kryła.

W tym roku Vinted ułatwia znalezienie wyjątkowych świątecznych prezentów z duszą, oferując tysiące unikatowych przedmiotów w najpopularniejszych kategoriach, takich jak:

Vintage media (vinyle, kasety, płyty CD, DVD, VHS)

Retro moda i akcesoria

Kolekcjonerskie zabawki

Klasyczna elektronika i gaming

Książki i rzadkie wydania

Kuchenne akcesoria z charakterem

Pomysły na prezenty z osobistym akcentem

Dla tych, którzy chcą, aby święta były bardziej świadome i pełne serca:

Książka z drugiej ręki z odręczną dedykacją

Retro gadżet dla nostalgicznego gracza lub fana technologii

Biżuteria vintage lub akcesoria z unikalnym kunsztem

Kolekcjonerskie zabawki lub ulubieńcy z dzieciństwa

Klasyczne kulinarne akcesoria, książki kucharskie lub ponadczasowe naczynia