Zapomnij o farbowaniu siwych odrostów. Ugotuj, a gdy ostygnie, zanurz srebrzyste pasma. Przyciemnisz siwe włosy bez farbowania

Choć siwizna na głowie jest dla wielu kobiet powodem do kompleksów i w związku z tym starają się ją ukryć pod warstwą farby, to jednak istnieje kilka domowych sposobów przyciemnienie siwych włosów bez farbowania. Jeden z nich jest prosty i daje efekt subtelnie ciemniejszych pasm. Ugotuj na małym ogniu, a gdy ostygnie zamocz w płynie włosy. Dzięki temu szybko zapomnisz o farbowaniu siwych odrostów.

Sposób na siwe włosy

Autor: Pixel-shot/ Shutterstock
Ugotuj, a gdy ostygnie, zanurz srebrzyste pasma. Tak przyciemnisz siwe włosy bez farbowania

Pojawienie się pierwszych siwych włosów jest dla wielu z nas mocnym przeżyciem. To ważny etap zwłaszcza dla kobiet, które najczęściej wcale nie czują się komfortowo w takiej sytuacji i starają się za wszelką cenę ukryć oznaki starzenia na głowie. Wówczas panie decydują się na regularne farbowanie siwych odrostów. Ten zabieg można przeprowadzić samodzielnie w domu lub w salonie fryzjerskim. Jest to najszybszy, trwały i skuteczny sposób na ukrycie siwych odrostów na głowie. Jednak ma spory minus - regularne i częste farbowanie włosów może je osłabić. W efekcie pasma stają się łamliwe i przesuszone. Z tego względu warto rozważyć domowy sposób na przyciemnienie siwych włosów, który na pewno będzie dla kosmyków bezpieczniejszy, a do tego da bardziej naturalny, subtelny efekt. W tym celu ugotuj łupiny orzecha włoskiego, a gdy wywar ostygnie, zanurz w nim swoje włosy.

Domowy sposób na przyciemnienie siwych włosów

Ten domowy sposób na przyciemnienie siwych włosów bez farbowania ukryje je już w 5 minut. Wystarczy przygotować wywar z orzechów włoskich. Taka płukanka przyciemnia siwe włosy, a przy okazji świetnie je odżywia i wzmacnia też ich cebulki. Najskuteczniejszy będzie wywar z zielonych łupin orzecha, jednak poza sezonem, sprawdzą się też i skorupki. Należy je gotować w wodzie pod przykryciem przez około pół godziny. Po odcedzeniu i przestudzeniu zastosuj płukankę na umyte włosy. Zabieg warto powtarzać 2 lub 3 razy w tygodniu. Pamiętaj, że płukanka z orzechów włoskich może silnie barwić skórę i ubrania. Podczas aplikacji używaj rękawiczek i starego ręcznika. Efekt płukanki zależy od naturalnego koloru włosów i stopnia siwizny. Na ciemnych włosach efekt będzie bardziej widoczny niż na jasnych. 

