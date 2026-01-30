Odwołaj farbowanie u fryzjera. Wymieszaj z wodą i wklep w siwe odrosty. Znikną bez farbowania i uzyskają naturalnie ciemny kolor. Sposób na przyciemnienie siwych włosów 

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-01-30 13:51

Siwe odrosty nie dają spokoju wielu kobietom. Im naturalny odcień pasm jest ciemniejszy tym siwizna bardziej widoczna. Wtedy pojawia się pytanie: jak pozbyć się siwych włosów? Odwołaj wizytę u fryzjera .Wymieszaj z wodą i po prostu wklep to w siwe odrosty. Ten domowy sposób na przyciemnienie siwych włosów sprawi, że kosmyki staną się naturalnie ciemniejsze, a srebrzyste pasma mniej widoczne.

Sposób na siwe włosy

i

Autor: Shutterstock
  • Akceptacja siwych włosów to rosnący trend, ale wiele osób wciąż szuka sposobu na ich ukrycie.
  • Farbowanie niszczy włosy, więc warto wypróbować domowe metody, które są bezpieczne i tanie.
  • Istnieje naturalny sposób na przyciemnienie siwych odrostów bez użycia farby.
  • Sprawdź, jak prosty składnik z Twojej kuchni może odmienić wygląd Twoich włosów i poprawić ich kondycję!

Wymieszaj z wodą i wklep w siwe odrosty. Znikną bez farbowania i uzyskają naturalnie ciemny kolor

Siwe włosy na głowie są naturalnym etapem procesu starzenia się naszego organizmu. W ostatnich latach coraz więcej kobiet decyduje się na świadome akceptowanie siwych włosów, traktując je nawet jako modny trend. W mediach społecznościowych i na wybiegach można zaobserwować rosnącą popularność "srebrnych" fryzur, co świadczy o zmieniającym się podejściu do siwizny. Jednak i tak istnieje sporo grono pań, dla których siwe włosy są powodem do kompleksów. Wówczas starają się je zamaskować farbą. Oczywiście jest jedną z najbardziej popularnych. Jest prosta, a zarazem skuteczna. Jednak warto mieć na uwadze fakt, że regularne przeprowadzanie takiego zabiegu na pasmach z czasem może je niszczyć i przesuszać. Dlatego, jeśli chcesz pozbyć się siwych włosów bez farbowania, wypróbuj domowe sposoby. W wielu sytuacjach są równie skuteczne, a na pewno są tańsze i bezpieczne. Jak to zrobić? Wykorzystaj kawę. Wymieszaj ją z wodą i wklep w siwe odrosty. Znikną bez farbowania i na naturalnie się przyciemnią.

Sposób na przyciemnienie siwych włosów kawą. Jak to zrobić?

Maska z kawy to jeden z najpopularniejszych sposobów na przyciemnienie siwych włosów bez farbowania. Wystarczy nałożyć ją na 20 minut na umyte włosy, a efekt widać od razu. Jak przygotować taką maskę na siwe włosy? Do naczynia wsyp około cztery łyżki świeżo zmielonej kawy i zalej ją wrzątkiem tak, by woda zakryła fusy. Kiedy ostygnie należy wetrzeć mieszankę w pasma, owinąć głowę folią, a po 20 minutach spłukać letnią wodą. Taka maska to pogromca siwizny. Dodatkowo zawarta w kawie kofeina doskonale wpływa na skórę głowy. Stymuluje cebulki włosów i tym samym przyspiesza porost włosów. Ponadto zapobiega wypadaniu włosów i poprawia ich kondycję - pasma stają się gładkie, błyszczące i zdrowe.

Przyczyny pojawiania się siwych włosów

Istnieje wiele przyczyn siwienia. Do tych najpopularniejszych zalicza się:

  • Wiek: Naturalny spadek produkcji melaniny z wiekiem.
  • Genetyka: Dziedziczne predyspozycje do wcześniejszego siwienia.
  • Środowisko: Stres, palenie, zanieczyszczenia, promieniowanie UV.
  • Choroby: Autoimmunologiczne, tarczycy, niedobory witamin/minerałów.
  • Styl życia: Niewłaściwa dieta, brak snu.

Polecany artykuł:

Wcieraj w skórę głowy w każdy czwartek. Zakola znikną, a włosy zaczną zagęszcza…
Idealne fryzury na romantyczną randkę. Zobacz, jak je zrobić
6 zdjęć
Super Express Google News
QUIZ. Czy pokonasz swoją babcię. Tylko doświadczone kobiety zgarną maksymalną liczbę punków
Pytanie 1 z 10
Na początek coś łatwego. Czy podczas sprzątania można łączyć ze sobą ocet i sodą oczyszczoną?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

FARBOWANIE WŁOSÓW
DOMOWE SPOSOBY
SIWE WŁOSY