Odwołaj farbowanie u fryzjera. Wymieszaj z wodą i wklep w siwe odrosty. Znikną bez farbowania i uzyskają naturalnie ciemny kolor. Sposób na przyciemnienie siwych włosów 

Akceptacja siwych włosów to rosnący trend, ale wiele osób wciąż szuka sposobu na ich ukrycie.

Farbowanie niszczy włosy, więc warto wypróbować domowe metody, które są bezpieczne i tanie.

Istnieje naturalny sposób na przyciemnienie siwych odrostów bez użycia farby.

Sprawdź, jak prosty składnik z Twojej kuchni może odmienić wygląd Twoich włosów i poprawić ich kondycję!

Wymieszaj z wodą i wklep w siwe odrosty. Znikną bez farbowania i uzyskają naturalnie ciemny kolor

Siwe włosy na głowie są naturalnym etapem procesu starzenia się naszego organizmu. W ostatnich latach coraz więcej kobiet decyduje się na świadome akceptowanie siwych włosów, traktując je nawet jako modny trend. W mediach społecznościowych i na wybiegach można zaobserwować rosnącą popularność "srebrnych" fryzur, co świadczy o zmieniającym się podejściu do siwizny. Jednak i tak istnieje sporo grono pań, dla których siwe włosy są powodem do kompleksów. Wówczas starają się je zamaskować farbą. Oczywiście jest jedną z najbardziej popularnych. Jest prosta, a zarazem skuteczna. Jednak warto mieć na uwadze fakt, że regularne przeprowadzanie takiego zabiegu na pasmach z czasem może je niszczyć i przesuszać. Dlatego, jeśli chcesz pozbyć się siwych włosów bez farbowania, wypróbuj domowe sposoby. W wielu sytuacjach są równie skuteczne, a na pewno są tańsze i bezpieczne. Jak to zrobić? Wykorzystaj kawę. Wymieszaj ją z wodą i wklep w siwe odrosty. Znikną bez farbowania i na naturalnie się przyciemnią.

Sposób na przyciemnienie siwych włosów kawą. Jak to zrobić?

Maska z kawy to jeden z najpopularniejszych sposobów na przyciemnienie siwych włosów bez farbowania. Wystarczy nałożyć ją na 20 minut na umyte włosy, a efekt widać od razu. Jak przygotować taką maskę na siwe włosy? Do naczynia wsyp około cztery łyżki świeżo zmielonej kawy i zalej ją wrzątkiem tak, by woda zakryła fusy. Kiedy ostygnie należy wetrzeć mieszankę w pasma, owinąć głowę folią, a po 20 minutach spłukać letnią wodą. Taka maska to pogromca siwizny. Dodatkowo zawarta w kawie kofeina doskonale wpływa na skórę głowy. Stymuluje cebulki włosów i tym samym przyspiesza porost włosów. Ponadto zapobiega wypadaniu włosów i poprawia ich kondycję - pasma stają się gładkie, błyszczące i zdrowe.

Przyczyny pojawiania się siwych włosów

Istnieje wiele przyczyn siwienia. Do tych najpopularniejszych zalicza się:

Wiek : Naturalny spadek produkcji melaniny z wiekiem.

: Naturalny spadek produkcji melaniny z wiekiem. Genetyka : Dziedziczne predyspozycje do wcześniejszego siwienia.

: Dziedziczne predyspozycje do wcześniejszego siwienia. Środowisko : Stres, palenie, zanieczyszczenia, promieniowanie UV.

: Stres, palenie, zanieczyszczenia, promieniowanie UV. Choroby : Autoimmunologiczne, tarczycy, niedobory witamin/minerałów.

: Autoimmunologiczne, tarczycy, niedobory witamin/minerałów. Styl życia: Niewłaściwa dieta, brak snu.