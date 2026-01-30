Gdy pielęgnacja nabiera rytmu. FLOSLEK zaprosił do świata jakości i doświadczenia

Czy pielęgnacja może być doświadczeniem, a nie tylko kolejnym punktem do odhaczenia w rutynie dnia? 26 stycznia FLOSLEK udowodnił, że tak. Podczas wydarzenia „W Rytmie Piękna” uczestniczki zostały zaproszone do świata, w którym wiedza kosmetologiczna i dermatologiczna spotyka się z ruchem, rytmem i uważnością na potrzeby skóry – ale bez sztywnej formy i wykładów. Atmosfera była lekka, otwarta i bardzo kobieca. Był czas na rozmowy, testowanie kosmetyków, wymianę doświadczeń i po prostu dobrą zabawę.

Motywem przewodnim spotkania był rytm – rozumiany bardzo dosłownie i bardzo życiowo. Rytm ciała, rytm dnia, rytm potrzeb skóry. Taniec i ruch pojawiły się naturalnie, bez scenariusza i ocen. Dziewczyny tańczyły, śmiały się i spędzały czas razem, co szybko przełamało dystans i nadało wydarzeniu wyjątkową energię. Dzięki temu pielęgnacja przestała być tematem „do rozmowy”, a stała się częścią wspólnego doświadczenia.

W tej swobodnej atmosferze łatwiej było też opowiedzieć o jakości. Event stał się tłem do historii marki FLOSLEK – jej aptecznych korzeni, eksperckiego podejścia do pielęgnacji skóry oraz silnego zaplecza kosmetologicznego. Marka od ponad 30-tu lat tworzy produkty pielęgnacyjne w oparciu o starannie dobrane składniki aktywne, dbając o bezpieczeństwo, skuteczność i komfort stosowania. Zamiast klasycznej prezentacji uczestniczki mogły poznać kosmetyki w naturalny sposób – przez rozmowę, testowanie i osobiste rekomendacje.

Jednym z ważnych momentów wydarzenia była prezentacja rutyny pielęgnacyjnej ambasadorki marki, Hani Żudziewicz. Jej podejście do pielęgnacji – elastyczne, dopasowane do intensywnego trybu życia, bez sztywnych schematów – idealnie wpisało się w charakter spotkania. Pokazało, że dobra pielęgnacja może być skuteczna, a jednocześnie prosta, przyjemna i „do życia”.

„Od 32 lat rozwijamy FLOSLEK w oparciu o wiedzę, doświadczenie i realne potrzeby skóry. Zależy nam na tym, aby jakość, którą oferujemy, była nie tylko skuteczna, ale też bliska i zrozumiała dla współczesnych kobiet. „W Rytmie Piękna” to dla nas sposób mówienia o pielęgnacji w nowoczesnym, lekkim języku – bez rezygnacji z naszego aptecznego DNA” – mówi Katarzyna Paciorkowska, Marketing Manager FLOSLEK.

„W Rytmie Piękna” było wydarzeniem, z którego uczestniczki wychodziły z dobrą energią, inspiracją i poczuciem, że spędziły czas dokładnie tak, jak chciały – swobodnie, kobieco i w swoim rytmie. To jeden z elementów szerszych działań marki, która konsekwentnie pokazuje, że pielęgnacja oparta na jakości i wiedzy może iść w parze z emocjami, relacją i codziennym stylem życia współczesnych kobiet.

