Wyjątkowe stylizacje, które mówią więcej niż "kocham Cię"

Kolekcja utrzymana jest w charakterystycznej palecie czerwieni i różu, które od lat symbolizują emocje, pasję i czułość. Subtelny motyw mon chéri nadaje projektom lekkości i paryskiego szyku, podkreślając walentynkowy charakter kapsuły. Całość przełamują elementy jeansu, wprowadzające świeżość oraz casualowy twist, idealny do codziennych stylizacji.

W projektach kluczową rolę odgrywają wysokiej jakości materiały takie jak skóra i denim, które są charakterystyczne dla marki OCHNIK. Dopracowane kroje oraz dbałość o detale widoczne są w drobnych, symbolicznych akcentach, takich jak urocze dodatki i wykończenia z motywem serca, które subtelnie podkreślają romantyczny charakter kolekcji.

Walentynkowa kapsuła OCHNIK to połączenie elegancji z codzienną swobodą. Doskonale sprawdzi się zarówno jako pomysł na wyjątkowy prezent, jak i element stylizacji na szczególne chwile – nie tylko w Walentynki.

i Autor: Ochnik/ Materiały prasowe

Walentynki to czas, w którym drobne gesty zyskują wielkie znaczenie. Szukając idealnego prezentu dla bliskiej osoby, warto postawić na jakość, która przetrwa lata, oraz design, który wyraża więcej niż słowa. Marka OCHNIK w swojej najnowszej kolekcji przygotowała wyjątkowe zestawienie propozycji „od serca”, które łączą w sobie ponadczasową elegancję z najgorętszymi trendami sezonu.

DLA NIEJ

Czerwień, róż i miłosne detale

W tegorocznych propozycjach dla kobiet dominuje czerwień oraz róż. OCHNIK stawia na detale, które przyciągają wzrok i podkreślają romantyczny charakter święta.

Prawdziwym hitem kolekcji jest torebka w kształcie serca, która stanowi idealne dopełnienie walentynkowej stylizacji. Dla miłośniczek klasyki marka przygotowała elegancką skórzaną kopertówkę oraz pojemną torebkę typu hobo w głębokim odcieniu czerwieni.

W kategorii galanterii drobnej znajdziemy portfele, z wyjątkowym tłoczeniem: od dużego, czerwonego modelu po uroczy, mały różowy portfel z praktyczną rączką. Uwagę zwracają także akcesoria – skórzany pasek z klamrą w kształcie serca to subtelny, a zarazem wymowny prezent, natomiast jedwabny, czerwony szal doda szyku każdej kobiecie ceniącej luksusowe dodatki.

i Autor: Ochnik/ Materiały prasowe

DLA NIEGO

Klasyka od święta

Prezent dla mężczyzny od OCHNIK to synonim dobrego stylu i praktyczności. W zestawieniu walentynkowym znalazły się produkty, które z pewnością ucieszą nowoczesnego dżentelmena.

Niezawodnym wyborem będzie brązowy skórzany portfel – klasyk, który nigdy nie wychodzi z mody. Panom, którzy cenią sobie elegancję z nutą odwagi, dedykowana jest jasnoróżowa bawełniana koszula, idealna na romantyczną kolację. OCHNIK nie zapomina o funkcjonalności: duży skórzany plecak oraz elegancka czarna kosmetyczka to propozycje dla mężczyzn, którzy są w ciągłym ruchu i stawiają na najwyższą jakość wykonania.

STYLIZACJE NA ROMANTYCZNY WIECZÓR

Walentynki to także doskonała okazja, by zadbać o wspólny, spójny look.

Ona: Gwiazdą wieczoru bez wątpienia zostanie czerwona długa sukienka, która dzięki swojemu krojowi pięknie podkreśla sylwetkę i nadaje całości niezwykle zmysłowego charakteru.

On: Idealnym dopełnieniem będzie czerwony prążkowany sweter, który łączy w sobie swobodę z elegancją, doskonale wpisując się w atmosferę święta zakochanych.

i Autor: Ochnik/ Materiały prasowe