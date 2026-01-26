Wsyp 4 łyżki, zalej wrzątkiem, a przyciemnisz włosy bez farbowania. Będą też mocniejsze niż kiedykolwiek. Sposób na przyciemnienie włosów

2026-01-26 15:10

Chcesz przyciemnić swoje włosy, jednak nie masz odwagi zdecydować się na trwałe farbowanie pasm? Wypróbuj domowy sposób na przyciemnienie włosów, który opiera się na naturalnych składnikach, a z czasem da efekt ciemniejszych nawet o kilka tonów włosów na głowie. Wsyp cztery łyżki, zalej wrzątkiem, a gdy ostygnie polej nią umyte pasma.

Sposób na przyciemnienie włosów

Autor: Julian Bohorquez/ Shutterstock
Wsyp 4 łyżki, zalej wrzątkiem, a przyciemnisz włosy bez farbowania

Czasami nadchodzi taki moment w życiu kobiet, że pragnie coś zmienić w swoim dotychczasowym wyglądzie i wtedy najczęściej wybór pada na fryzurę. Oprócz strzyżenia wiele pań decyduje się także na zmianę koloru włosów. Jednym z najpopularniejszych sposobów na szybką zmianę swojego wizerunku jest przyciemnienie włosów. Można to oczywiście zrobić wykorzystując różne metody, a najpopularniejszą jest zastosowanie farby. Jednak to musi być przemyślana decyzja, gdyż wiąże się z regularnym powtarzaniem zabiegu w celu ukrycia odrastających pasm w naturalnym kolorze. A to z kolei może doprowadzić do przesuszenia włosów. Dlatego, jeśli nie chcesz ryzykować z trwałym farbowaniem włosów, a chciałabym uzyskać efekt o ton ciemniejszych pasm, to wypróbuj domowy sposób na przyciemnienie włosów. Wsyp cztery łyżki, zalej wrzątkiem, a uzyskasz naturalną płukankę z kawy, którą przyciemnisz włosy.

Domowy sposób na przyciemnienie włosów. Naturalna płukanka z kawy

Ten domowy sposób na przyciemnienie włosów może okazać się świetną alternatywą dla trwałego farbowania włosów. Kawa zawiera pigmenty, które mogą delikatnie przyciemnić włosy, zwłaszcza jasne brązy i blondy. Jak ją zrobić i stosować? Zaparz mocną kawę (około 4 łyżki zalej 100 ml wrzątku), ostudź ją i użyj jako płukanki po umyciu włosów. Pozostaw na 20-30 minut, a następnie spłucz. Powtarzaj ten zabieg kilka razy w tygodniu, aby uzyskać widoczny efekt. Jeśli chcesz utrzymać ciemny kolor na swoich włosach to pamiętaj, aby stosować przeznaczone do takiego typu kosmetyki i chroń pasma przed słońcem. Promienie UV mogą powodować blaknięcie koloru i uszkadzać włosy.

