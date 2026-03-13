Lustrzany blask jak u Margaret – jak odtworzyć ten look w domu? Poznaj linię InstaCure Build-A-Bond od Matri

Lustrzany blask krok po kroku

Jak osiągnąć taki rezultat w kilku prostych krokach, podpowiada Małgorzata Wróblewska, Ambasadorka Matrix.

„Gładkie, lśniące włosy to fryzura, którą z powodzeniem możecie wykonać same w domu. Cały sekret tkwi w odpowiednim przygotowaniu pasm i produkcie, który chroni włosy przed ciepłem i zapewnia spektakularny glow” – podkreśla ekspertka.

Krok 1: Przygotowanie włosów

Na wilgotne włosy nałóż niewielką ilość olejku InstaCure Build-A-Bond. Produkt działa jak lekka termoochrona i wspiera odbudowę włosów od wewnątrz. Dzięki temu pasma są wygładzone, mniej się puszą i już podczas suszenia wyglądają na zdrowe oraz pełne blasku.

Krok 2: Technika szczotki

Włosy susz na dużej, okrągłej szczotce, kierując strumień powietrza z góry w dół. Ten prosty trik pomaga domknąć łuskę włosa, dzięki czemu powierzchnia włosów staje się gładsza i lepiej odbija światło.

Krok 3: Finalny glow

Na koniec wystarczy jedna lub dwie krople olejku InstaCure Build-A-Bond, aby delikatnie wygładzić włosy na długościach. Efekt to miękkość, idealna gładkość i lustrzany połysk.

InstaCure Build-A-Bond – pielęgnacja, która wzmacnia włosy

Aby osiągnąć efekt zdrowych, lśniących włosów, kluczowa jest odpowiednia pielęgnacja. Linia InstaCure Build-A-Bond została stworzona z myślą o włosach osłabionych i podatnych na uszkodzenia. Jej formuły wspierają odbudowę włókna włosa, wzmacniają pasma i pomagają chronić je przed dalszymi uszkodzeniami.

Produkty z tej kolekcji działają wielopoziomowo – pomagają zmniejszyć łamliwość, wygładzają włosy oraz poprawiają ich kondycję i wygląd. Dzięki temu włosy stają się bardziej odporne na stylizację na ciepło, łatwiejsze do ułożenia i wyraźnie bardziej błyszczące.

Regularne stosowanie produktów z linii InstaCure Build-A-Bond sprawia, że włosy nie tylko wyglądają piękniej, ale także są mocniejsze i lepiej chronione na co dzień. To połączenie profesjonalnej pielęgnacji i prostych technik stylizacji pozwala osiągnąć efekt salonowych włosów bez wychodzenia z domu.