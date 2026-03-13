Dron w kopalni w Galczycach! Zaskakujące szczegóły. Obiekt na terenie Polski od dawna

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Radio Eska
2026-03-13 12:16

W kopalni w Galczycach w powiecie konińskim znaleziono bezzałogowy statek powietrzny. Jak ustaliła prokuratura i wojsko, dron nie był uzbrojony i – co zaskakujące – znajdował się na terenie Polski już od pewnego czasu. Znalezisko zabezpieczono, a dalsze analizy przejmie VIII Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie, informuje Radio Eska.

Radiowóz, taśma policyjna

i

Autor: Wygenerowane przez AI
Super Express Google News

W czwartek, 12 marca w kopalni w Galczycach w powiecie konińskim znaleziono bezzałogowy statek powietrzny, który – jak ustalili prokuratura i wojsko – nie był uzbrojony. Jak informuje Radio Eska, dron został zabezpieczony, a materiały z miejsca zdarzenia trafią do VIII Wydziału ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Polecany artykuł:

Na terenie kopalni znaleziono drona. "Teren zabezpieczają policjanci"

Podkreślam, z dużym prawdopodobieństwem wstępne ustalenia wskazują, że ten obiekt na terytorium RP znajduje się już od jakiegoś czasu. Z dużym prawdopodobieństwem można wykluczyć też, że to się stało w krótkim ostatnim czasie – mówił ppor. prok. Paweł Woch z Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald.

Znalezisko nie było przypadkowe – obszar kopalni, w którym dron się znajdował, jest rzadko uczęszczany i mocno zakrzewiony. 

Ogólnie jest to taki teren, w którym przebywa mało osób – nie jest to teren uczęszczany i z tego też względu został ujawniony w dniu wczorajszym – dodał prokurator Woch.

Przypomnijmy - odnalezienie drona zgłoszono w czwartek, 12 marca po godzinie 11. Obiekt został znaleziony przez pracownika kopalni węgla brunatnego PAK KWB Konin. Na miejscu przez kilkanaście godzin działały służby – w tym policja i żandarmeria wojskowa – które przeprowadziły m.in. rozpoznanie minersko-saperskie oraz biologiczno-chemiczne.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi VIII Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie, a zabezpieczony dron będzie podlegał dalszym analizom, które mają ustalić okoliczności jego obecności na terenie Polski. 

Chciał przeprosić ukochaną, włamał się do kwiatomatu. Policja pokazała nagranie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WIELKOPOLSKA POLICJA
DRON
WIELKOPOLSKA