Próbował wydłubać ofierze oczy. Archiwum X publikuje wizerunek i wraca do okrutnej zbrodni sprzed 14 lat

Zuzanna Sekuła
2026-03-12 22:12

Lubuscy policjanci z Archiwum X wracają do mrożącej krew w żyłach sprawy brutalnego przestępstwa sprzed 14 lat. Chodzi o atak na mieszkankę Gorzowa Wielkopolskiego, po którym sprawca próbował okaleczyć ofierze oczy, by uniknąć rozpoznania. Dzięki nowoczesnym narzędziom grafiki cyfrowej powstał nowy, bardziej czytelny wizerunek podejrzewanego mężczyzny. Czy publikacja pomoże w końcu dopaść zwyrodnialca?

i

Autor: Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim/ Materiały prasowe
  • Lubuskie Archiwum X powraca do brutalnego przestępstwa seksualnego sprzed 14 lat w Gorzowie Wielkopolskim.
  • Wykorzystano nowoczesne narzędzia grafiki cyfrowej do stworzenia nowego, bardziej czytelnego wizerunku podejrzanego.
  • Sprawca próbował okaleczyć ofiarę, by uniknąć rozpoznania; policja apeluje o pomoc w identyfikacji.
  • Czy nowy wizerunek pomoże w końcu rozwiązać tę zagadkę i ująć sprawcę?

Próbował wydłubać kobiecie oczy, by nie zostać rozpoznanym! Archiwum X wraca do sprawy

Zbrodnia miała miejsce wieczorem 9 stycznia 2012 roku przy ulicy Rzecznej w Gorzowie Wielkopolskim. Nieznany mężczyzna zaatakował młodą kobietę i dopuścił się na niej przestępstwa seksualnego, po czym zbiegł. Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim, napastnik działał z premedytacją, próbując okaleczyć oczy kobiety, aby ta nie mogła go rozpoznać.

Tajemnicze słowa napastnika. "Najlepszy biegacz w Wielkopolsce"

Pomimo intensywnych działań policji, tożsamość sprawcy nie została ustalona. Wiadomo, że mężczyzna miał około 175 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, krótkie włosy, pociągłą twarz i jednodniowy zarost. W trakcie ataku wypytywał ofiarę o jej wiek i twierdził, że ma 24 lata oraz że jest „najlepszym biegaczem w Wielkopolsce” i ofiara mu nie ucieknie. Jeśli nie kłamał, obecnie mógłby mieć około 40 lat.

Policja publikuje zrekonstruowany wizerunek

Sprawą ponownie zajęli się funkcjonariusze Zespołu do spraw Przestępstw Niewykrytych Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Analizując zabezpieczone nagranie wideo, specjaliści z firmy zajmującej się grafiką cyfrową zrekonstruowali wizerunek mężczyzny.

Galeria zdjęć 8

Materiał został poddany specjalistycznej rekonstrukcji przez firmę zajmującą się grafiką cyfrową i odtwarzaniem wizerunków na podstawie materiałów filmowych. W wyniku przeprowadzonych prac powstał nowy, poprawiony oraz bardziej czytelny wizerunek podejrzewanego mężczyzny, wykonany z zachowaniem rzeczywistych cech widocznych na nagraniu – informuje nadkomisarz Maciej Kimet z KWP w Gorzowie Wielkopolskim.

Bez sztucznej inteligencji

Co ciekawe, rekonstrukcja została wykonana bez użycia sztucznej inteligencji, aby uniknąć zniekształceń. Jak podkreśla policja, skupiono się na najlepszej jakościowo klatce wideo, a zarys twarzy, oczy i nos odtworzono „piksel po pikselu” na podstawie oryginalnego materiału dowodowego.

Rozpoznajesz go? Skontaktuj się!

Policja zaznacza, że opublikowany wizerunek ma charakter pomocniczy i nie odzwierciedla aktualnego wyglądu sprawcy, który mógł się zmienić przez ostatnie lata. Mimo to funkcjonariusze liczą na pomoc społeczeństwa.

„Funkcjonariusze apelują do osób, które rozpoznają mężczyznę lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości, o kontakt z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim – telefon: 47 7911060” – czytamy w komunikacie KWP.

Każda informacja może okazać się kluczowa dla ustalenia tożsamości zwyrodnialca i postawienia go przed sądem. Sprawa jest prowadzona w ramach ogólnopolskiej kampanii "Archiwum X – Nie przestajemy szukać!".

ARCHIWUM X