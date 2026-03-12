"Jedna ręka dawała a druga nie oczekiwała wdzięczności". Wzruszające słowa o zmarłym Marianie Koralu

2026-03-12 21:29

Dla jednych był symbolem pomysłowości i sukcesu, a dla innych po prostu dobrym człowiekiem. Marian Koral, współtwórca lodowego imperium zmarł 8 marca w wieku 74 lat. Przed śmiercią chorował. Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. Na jego pogrzebie nie zabrakło wzruszających słów.

Marian Koral. Tłumy na pogrzebie w Nowym Sączu

Przyszli go pożegnać nie tylko miejscy dygnitarze ale także zwykli ludzie, pracownicy jego firmy, którzy wspominali zmarłego przede wszystkim jako wspaniałego i szczodrego człowieka. 

– Nie zostawiał nikogo w potrzebie, ale pomagał po cichu. Nie oczekiwał nic w zamian – powiedziała w rozmowie z Super Expressem jedna z jego pracownic.

Grób Mariana Korala na cmentarzu w Nowym Sączu

„Teraz jest pora na Braci Koral”

– Wtedy kiedy obaj panowie (Marian Koral i Józef Koral – przyp. red.) otrzymywali tytuł Honorowego Obywatela Miasta Nowy Sącz, miałam zaszczyt być przewodniczącą Rady Miasta i wygłosić laudację. Zaczęłam ją od tego, że jest czas, by zostali wyróżnieni w imieniu sądeczan. Dlatego padło takie zdanie z ich reklamy: „teraz jest pora na Braci Koral”. To zostało ogromnie pozytywnie przyjęte – wspomina Bożena Jawor, była przewodnicząca sądeckiej Rady Miasta.

Pogrzeb Mariana Korala
Jak podkreśla, niewiele osób wyróżnianych tytułem Honorowego Obywatela Nowego Sącza cieszyło się tak dobrymi opiniami jak bracia Koralowie.

Pomagali ludziom po cichu

– Pan Marian był bardzo sympatyczny, myślący o innych ludziach, pomagający ludziom. Pomagający „po cichu”. Jedna ręka dawała, a druga nie wyciągała się po podziękowanie mówi Bożena Jawor.

Jak dodaje, przygotowując laudację rozmawiała z osobami pracującymi w domu braci Koralów.

– Jedna pani podeszła do mnie i powiedziała, że gdyby nie państwo Koralowie, jej bardzo chory wnuk nie otrzymałby specjalnego wózka. Dowiedziała się o ich pomocy dopiero później. O nic nie prosiła. I to było właśnie ich serce – wspomina.

Marian Koral grób
Wielkie wsparcie dla miasta

Bracia Koralowie wspierali nie tylko pojedyncze osoby, ale także całe miasto. Ufundowali dla Nowego Sącza dwie w pełni wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt karetki pogotowia.

Marian Koral grób
