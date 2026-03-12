Najlepsze miasta do życia w Polsce. Zaskakujący lider i fatalna pozycja Krakowa

Na przełomie 2025 i 2026 roku szczyt zestawienia portalu Business Insider Polska opanowały wspólnie Poznań oraz Rzeszów.

Gród Kraka zanotował minimalny awans, jednak ostatecznie wylądował na bardzo odległej, piętnastej pozycji.

Twórcy raportu wzięli pod lupę takie wskaźniki jak poziom bezrobocia, średnie zarobki, koszty zakupu nieruchomości, bezpieczeństwo oraz stan powietrza.

Poznań i Rzeszów wygrywają najnowszy ranking miast Business Insidera

Z materiału opublikowanego przez Business Insider Polska wynika, że na czele zestawienia doszło do sporych przetasowań. Zwycięskie w poprzedniej edycji Katowice musiały zadowolić się trzecią lokatą. Na najwyższym stopniu podium stanęły ostatecznie Rzeszów i Poznań, zdobywając dokładnie taką samą liczbę punktów. Stolica Wielkopolski powróciła tym samym na pozycję lidera, natomiast dla podkarpackiego ośrodka to pierwsze w historii tak duże wyróżnienie, co czyni go największym wygranym tej edycji.

Jakie czynniki zadecydowały o triumfie tych ośrodków? Rzeszów wyróżnia się przede wszystkim najniższym poziomem przestępczości w skali całego kraju oraz świetną dostępnością opieki medycznej. Analitycy zauważają jednak pewne mankamenty, do których należą dość wysokie ceny mieszkań w zestawieniu z lokalnymi pensjami oraz zauważalne bezrobocie. Poznań deklasuje natomiast konkurencję w kwestiach zatrudnienia, oferując najniższą stopę bezrobocia w Polsce. W innych aspektach wielkopolskie miasto prezentuje się przeciętnie, a jego końcowy wynik zauważalnie psuje problem ze smogiem.

Tuż za plecami zwycięzców uplasowały się Katowice oraz Lublin. Śląska metropolia straciła koszulkę lidera, ale nadal gwarantuje swoim mieszkańcom najkorzystniejsze proporcje między zarobkami a kosztami zakupu własnego lokum. Z kolei lubelski ośrodek przeskoczył aż o cztery oczka w górę, co zawdzięcza głównie najszybszemu w Polsce dostępowi do lekarzy specjalistów w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Najlepsze miasta do życia w Polsce 2026

Dlaczego Kraków zajmuje przedostatnie miejsce w Polsce?

Zdecydowanie gorzej sytuacja wygląda w południowej części kraju. Ostatnie miejsce w rankingu przypadło Kielcom. Stolica województwa świętokrzyskiego nie zanotowała najgorszego wyniku w żadnej pojedynczej kategorii, ale w większości z nich oscylowała wokół dolnych rejonów tabeli. Wyprzedził ją jedynie Kraków, co stanowi pewien absurd. Dawna stolica państwa gwarantuje wprawdzie najwyższe pensje w Polsce, jednak ogromne koszty zakupu nieruchomości, poważny problem z jakością powietrza i duża przestępczość skutecznie zniechęcają do osiedlania się pod Wawelem. Stawkę maruderów uzupełniają Wrocław oraz Gorzów Wielkopolski.

Zestawienie opracowane przez Business Insider Polska bazuje na oficjalnych statystykach dostarczonych przez Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Fundusz Zdrowia, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i serwis nieruchomości Morizon. Twórcy przeanalizowali dokładnie sześć kluczowych sfer funkcjonowania miast, do których zaliczono rynek pracy, poziom wynagrodzeń, ceny mieszkań, wydolność służby zdrowia, wskaźniki przestępczości oraz ogólne zanieczyszczenie środowiska.

