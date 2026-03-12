W Nowym Sączu odbył się pogrzeb Mariana Korala, znanego przedsiębiorcy i współtwórcy firmy produkującej lody. Uroczystości żałobne miały miejsce w środę, 11 marca, w kościele pw. Ducha Świętego.

Zmarły przedsiębiorca został zapamiętany jako człowiek wiary, zaangażowany w życie lokalnej społeczności oraz jako bardzo hojny i ceniony pracodawca.

Marian Koral został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jego rodzinny grobowiec po ceremonii pokryły liczne wieńce i kwiaty.

Wzruszające sceny na pogrzebie Mariana Korala. „Stawiał wymagania najpierw sobie”

W środę, 11 marca, Nowy Sącz pożegnał jednego ze swoich najbardziej znanych mieszkańców. W kościele pw. Ducha Świętego odbyła się msza żałobna w intencji zmarłego w wieku 74 lat Mariana Korala, biznesmena i współzałożyciela rodzinnej firmy produkującej lody, które zna cała Polska. Uroczystości zgromadziły rodzinę, przyjaciół, współpracowników, a także licznych mieszkańców miasta, pragnących oddać hołd człowiekowi, który na stałe wpisał się w historię regionu.

Podczas uroczystości pogrzebowych nie brakowało chwil głębokiego wzruszenia. Kapłan prowadzący mszę w przejmujących słowach nakreślił portret zmarłego przedsiębiorcy, podkreślając wartości, jakimi kierował się w życiu. Jak wynika z materiałów prasowych, duchowny mówił o Marianie Koralu jako o człowieku, dla którego wiara była nierozerwalnie związana z czynieniem dobra.

– Nasz brat śp. Marian był człowiekiem wiary, ale wiedział, że sama wiara jest martwa i musi się przełożyć na miłość. Stawiał wymagania najpierw sobie, przede wszystkim sobie, a potem innym. Był człowiekiem wiary i wiedział, że ostateczny bilans miłości zawsze wychodzi dodatni – mówił kapłan podczas kazania. Podkreślił również, jak ważna była dla zmarłego wspólnota, zwłaszcza ta rodzinna, którą przez 50 lat tworzył ze swoją żoną Marią.

Obraz Mariana Korala jako człowieka o wielkim sercu dopełniają wspomnienia osób, które miały okazję z nim pracować. Jedna z byłych pracownic podzieliła się niezwykle osobistą historią. – Pamiętam też pewnego miesiąca dostałam trzy pensje wypłaty za to, że sama pracowałam na zmianie, bo dwie koleżanki tego dnia akurat się rozchorowały. A gdy spodziewałam się dziecka zaproponował, że mi da wózek [...] Taki dobry był dla wszystkich pracowników i wszyscy to pamiętają – wspominała.

Morze kwiatów na monumentalnym grobowcu i ważne odznaczenie

Po zakończeniu mszy świętej kondukt żałobny odprowadził trumnę z ciałem Mariana Korala na miejsce wiecznego spoczynku. Przedsiębiorca spoczął w imponującym, rodzinnym grobowcu. Monumentalna budowla, ozdobiona kolumnami i rzeźbami aniołów, po ceremonii została niemal całkowicie zakryta przez setki wieńców i wiązanek. Grób Mariana Korala utonął w morzu kwiatów, wśród których dominowały czerwone róże.

W ten sposób hołd zmarłemu oddali nie tylko najbliżsi, ale także partnerzy biznesowi, przedstawiciele licznych instytucji oraz pracownicy firmy Koral. Wśród kompozycji kwiatowych znalazł się także wieniec od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To niejedyny wyraz uznania ze strony głowy państwa. Jak poinformowano, Marian Koral został pośmiertnie uhonorowany przez prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, co stanowi dowód uznania dla jego wkładu w rozwój polskiej przedsiębiorczości i zaangażowania w życie społeczne.

36

Sonda Czy ostatnio straciłeś kogoś bliskiego? Tak Nie