Tak wyglądał pogrzeb jednego z najbogatszych Polaków. Jego grobowiec to luksusowy pomnik

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
Anita Leszaj
Anita Leszaj
2026-03-12 9:40

W Nowym Sączu odbyło się ostatnie pożegnanie Mariana Korala, współtwórcy jednego z największych lodowych imperiów w Polsce. Ksiądz podczas homilii wspominał zmarłego jako człowieka głębokiej wiary i miłości, który najwięcej wymagał od samego siebie. Niezwykle wzruszające są również wspomnienia jego byłych pracowników, którzy opowiadają o jego wielkiej hojności i dobrym sercu. Po ceremonii monumentalny grobowiec rodziny Koral utonął w morzu kwiatów, a wśród wieńców od bliskich, przyjaciół i współpracowników znalazł się także ten od Prezydenta RP.

  • W Nowym Sączu odbył się pogrzeb Mariana Korala, znanego przedsiębiorcy i współtwórcy firmy produkującej lody. Uroczystości żałobne miały miejsce w środę, 11 marca, w kościele pw. Ducha Świętego.
  • Zmarły przedsiębiorca został zapamiętany jako człowiek wiary, zaangażowany w życie lokalnej społeczności oraz jako bardzo hojny i ceniony pracodawca.
  • Marian Koral został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jego rodzinny grobowiec po ceremonii pokryły liczne wieńce i kwiaty.

Wzruszające sceny na pogrzebie Mariana Korala. „Stawiał wymagania najpierw sobie”

W środę, 11 marca, Nowy Sącz pożegnał jednego ze swoich najbardziej znanych mieszkańców. W kościele pw. Ducha Świętego odbyła się msza żałobna w intencji zmarłego w wieku 74 lat Mariana Korala, biznesmena i współzałożyciela rodzinnej firmy produkującej lody, które zna cała Polska. Uroczystości zgromadziły rodzinę, przyjaciół, współpracowników, a także licznych mieszkańców miasta, pragnących oddać hołd człowiekowi, który na stałe wpisał się w historię regionu.

Podczas uroczystości pogrzebowych nie brakowało chwil głębokiego wzruszenia. Kapłan prowadzący mszę w przejmujących słowach nakreślił portret zmarłego przedsiębiorcy, podkreślając wartości, jakimi kierował się w życiu. Jak wynika z materiałów prasowych, duchowny mówił o Marianie Koralu jako o człowieku, dla którego wiara była nierozerwalnie związana z czynieniem dobra.

Nasz brat śp. Marian był człowiekiem wiary, ale wiedział, że sama wiara jest martwa i musi się przełożyć na miłość. Stawiał wymagania najpierw sobie, przede wszystkim sobie, a potem innym. Był człowiekiem wiary i wiedział, że ostateczny bilans miłości zawsze wychodzi dodatni – mówił kapłan podczas kazania. Podkreślił również, jak ważna była dla zmarłego wspólnota, zwłaszcza ta rodzinna, którą przez 50 lat tworzył ze swoją żoną Marią.

Obraz Mariana Korala jako człowieka o wielkim sercu dopełniają wspomnienia osób, które miały okazję z nim pracować. Jedna z byłych pracownic podzieliła się niezwykle osobistą historią. – Pamiętam też pewnego miesiąca dostałam trzy pensje wypłaty za to, że sama pracowałam na zmianie, bo dwie koleżanki tego dnia akurat się rozchorowały. A gdy spodziewałam się dziecka zaproponował, że mi da wózek [...] Taki dobry był dla wszystkich pracowników i wszyscy to pamiętają – wspominała.

Polecany artykuł:

"Miał wielkie serce dla pracowników". Ostatnie pożegnanie Mariana Korala. Wzrus…

Morze kwiatów na monumentalnym grobowcu i ważne odznaczenie

Po zakończeniu mszy świętej kondukt żałobny odprowadził trumnę z ciałem Mariana Korala na miejsce wiecznego spoczynku. Przedsiębiorca spoczął w imponującym, rodzinnym grobowcu. Monumentalna budowla, ozdobiona kolumnami i rzeźbami aniołów, po ceremonii została niemal całkowicie zakryta przez setki wieńców i wiązanek. Grób Mariana Korala utonął w morzu kwiatów, wśród których dominowały czerwone róże.

W ten sposób hołd zmarłemu oddali nie tylko najbliżsi, ale także partnerzy biznesowi, przedstawiciele licznych instytucji oraz pracownicy firmy Koral. Wśród kompozycji kwiatowych znalazł się także wieniec od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To niejedyny wyraz uznania ze strony głowy państwa. Jak poinformowano, Marian Koral został pośmiertnie uhonorowany przez prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, co stanowi dowód uznania dla jego wkładu w rozwój polskiej przedsiębiorczości i zaangażowania w życie społeczne.

Marian Koral grób
Galeria zdjęć 36
Sonda
Czy ostatnio straciłeś kogoś bliskiego?
Grób Mariana Korala na cmentarzu w Nowym Sączu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CMENTARZ
KORAL
POGRZEB