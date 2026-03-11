Brytyjczycy pojadą na wakacje do Zakopanego. TUI zachwala polski kurort jak Alpy

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-03-11 21:26

Zakopane od lat przyciąga turystów z Polski i Europy, a teraz może stać się prawdziwym hitem także wśród Brytyjczyków. Jedno z największych biur podróży na świecie - TUI - wprowadziło polską stolicę Tatr do swojej oferty wakacyjnej dla klientów z UK. Sposób, w jaki opisano to miejsce robi jednak wrażenie.

Krupówki

i

Autor: Patryk_Kosmider/ Getty Images
Zakopane w ofercie wielkiego touroperatora

Zakopane znalazło się w ofercie brytyjskiego oddziału TUI na sezon 2026/2027. Brytyjscy turyści będą mogli kupić gotowe pakiety wakacyjne obejmujące przelot i nocleg. Loty mają odbywać się z 16 lotnisk w Wielkiej Brytanii, a podróż do Polski zajmie około 2,5 godziny. Wyjazdy zaplanowano w okresie od maja do września, a w ofercie znajdują się m.in. tygodniowe pobyty w apartamentach i hotelach w Zakopanem.

Zakopane "bramą do Tatr"

W materiałach promocyjnych TUI Zakopane opisano bardzo entuzjastycznie. Według biura podróży to "brama do Tatr" i jedno z najbardziej zachwycających miejsc w regionie. Dodatowo przedstawiciele firmy podkreślają, że miejscowość jest świetną alternatywą dla Alp - oferuje podobne krajobrazy, ale w znacznie niższych cenach.

Zakopane emanuje klasycznym klimatem z dala od utartych szlaków. U stóp majestatycznych Tatr całe miejsce ma wyraźnie alpejski charakter - czytamy w opisie wycieczek na brytysjkie stronie TUI.

Jednak czy aby na pewno taki opis jest zgodny z rzeczywistością? Ta jest nieco bardziej złożona. Zakopane co roku odwiedzają miliony turystów, a popularna ulica Krupówki w sezonie często jest bardzo zatłoczona. Wiele osób zwraca też uwagę na wysokie ceny noclegów czy długie kolejki do atrakcji w szczycie sezonu. Dodatkowo czy faktycznie widoki w Tatrach można porównać do tych znanych z Alp? Tę kwestię pozostawiamy do oceny każdemu samodzielnie.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Latające taksówki powstaną w Zakopanem? Wizualizacje AI

Kolejka linowa nad Zakopanem - wizualizacja AI
Galeria zdjęć 7

Zakopane - atrakcje w mieście

Zakopane od lat uchodzi za jedną z najpopularniejszych miejscowości turystycznych w Polsce. Położone u stóp Tatr miasto przyciąga zarówno miłośników górskich wędrówek, jak i osoby, które chcą poczuć wyjątkowy klimat Podhala. W samej miejscowości nie brakuje ciekawych atrakcji - od tętniących życiem ulic po zabytki i miejsca związane z kulturą góralską. Poniżej zamieszczamy listę ciekawych miejsc w Zakopanem wartych odwiedzenia:

  • Krupówki – serce Zakopanego
  • Gubałówka – panorama Tatr
  • Willa Koliba
  • Willa Atma
  • Wielka Krokiew
  • Termy Zakopiańskie
  • Skywalk w koronach drzew
  • Plaża na Gubałówce
  • Zjeżdżalnia grawitacyjna na Gubałówce
  • Papugarnia Egzotyczne Zakopane
  • Kaplica na Jaszczurówce
  • Kasprowy Wierch.
TUI
ZAKOPANE
PODRÓŻE