Niemiec komentuje życie Polaków. "Wy ze wszystkiego robicie święta"

Niemiec komentuje życie Polaków

Polska coraz częściej zaskakuje obcokrajowców, którzy decydują się tu zamieszkać na dłużej. Jednym z nich jest Niemiec, który od kilku lat mieszka w Krakowie, a dokładnie Vincent Helbig znany w sieci jako "Wasz Niemiec". Z perspektywy czasu młody mężczyzna zauważył wiele różnic między życiem w Polsce a codziennością w Niemczech. Niektóre z nich - jak sam przyznaje - okazały się dla niego dużym, pozytywnym zaskoczeniem.

Polacy lubią świętować, a to dziwi Niemców

W jednym z filmów Vincent Helbig zwrócił uwagę na różnice w podejściu do świąt i okazji do spotkań. Jak zauważył, Polacy chętnie celebrują różne dni okolicznościowe, które w Niemczech praktycznie nie funkcjonują.

W swoim nagraniu wymienił kilka przykładów, takich jak Dzień Chłopaka, Dzień Nauczyciela czy Dzień Dziadków. Jak podkreślił, w jego ojczyźnie podobne święta nie są obchodzone lub mają bardzo marginalne znaczenie. Niemiec wspomniał także o niedawno obchodzonym Dniu Kobiet. Choć formalnie istnieje on również w Niemczech, jego zdaniem nie wzbudza tam większego zainteresowania.

Wiecie co was Polaków jeszcze różni od nas Niemców? Wy ze wszystkiego robicie święta. W Niemczech nie mamy dnia chłopaka, dnia dziadków, dnia nauczyciela, dnia kobiet [...] Odniosłem wrażenie, że wy lubicie świętować, lubicie się spotkać i nawet jak nie ma żadnej okazji, to coś się wymyśla po to, żeby się spotkać. To kolejna rzecz, która podoba mi się w Polsce - mówił w filmie na Instagramie.

Zdaniem Vincenta Helbiga różnice wynikają przede wszystkim z podejścia do wspólnego spędzania czasu. Według niego Polacy chętnie wykorzystują różne okazje, aby się spotkać i celebrować nawet drobne wydarzenia.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Zlikwidowali dziuplę z kradzionymi autami z Niemiec

6

Nagranie szybko zdobyło popularność w mediach społecznościowych. W komentarzach wielu internautów przyznało, że obserwacja Niemca jest bardzo trafna. Pojawiały się żartobliwe wpisy, w których użytkownicy podkreślali, że Polacy rzeczywiście lubią znajdować powody do świętowania.

Zawsze są imieniny Ani. Ani moje ani Twoje

Sobota imieniny kota, też klasyk.

Oj uwielbiamy świętować i uwielbiamy robić z tego powodu niespodzianki. Celna obserwacja

Brak okazji, to też okazja

- pisali Polacy w sekcji komentarzy.