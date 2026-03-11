Nowe biuro Creotech Instruments w Krakowie. Ważny krok dla polskiego sektora innowacji

Rodzima spółka Creotech Instruments SA, specjalizująca się w zaawansowanej integracji systemów kosmicznych, uruchomiła swoją nową placówkę na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego.

Głównym założeniem tego ruchu jest uformowanie w stolicy Małopolski potężnego zagłębia technologicznego, które połączy świat nauki z biznesem oraz ułatwi pozyskiwanie wykwalifikowanych inżynierów.

Uruchomienie oddziału w Krakowie, będącego pierwszym takim punktem poza Warszawą, to ważny element przygotowań do kolejnych misji satelitarnych oraz składowa strategicznego programu Kraków Space City.

Ważna inwestycja na południu Polski. Creotech Instruments rozwija skrzydła w Krakowie

Uruchomienie krakowskiej placówki stanowi nie tylko gest wizerunkowy, ale w głównej mierze prawdziwe rozbudowanie zaplecza badawczego polskiego przedsiębiorstwa. Spółka ma już na swoim koncie realizację wysoce innowacyjnych przedsięwzięć satelitarnych, w tym programów monitorowania powierzchni Ziemi oraz pionierskich operacji serwisowania obiektów na orbicie (in-orbit servicing). Tego typu szeroko zakrojona ekspansja Creotech Instruments SA na południe kraju stwarza zupełnie nowe możliwości dla ogólnego postępu technologicznego, generowania specjalistycznych wakatów i zdecydowanego wzmacniania pozycji naszego kraju na globalnym rynku kosmicznym.

Wybór stolicy Małopolski na nową siedzibę firmy był w pełni przemyślanym krokiem. Podczas oficjalnej ceremonii otwarcia placówki, głos zabrał zastępca prezydenta Krakowa Łukasz Sęk, który wyraźnie zaznaczył, że aglomeracja z żelazną konsekwencją buduje swoją renomę jako ważny punkt na technologicznej mapie kraju.

„Cieszymy się, że Kraków umacnia swoją pozycję jako ośrodek zaawansowanych technologii. To kluczowy obszar rozwoju miasta i pole aktywnych starań o strategiczne inwestycje. Wzmacniamy także współpracę w tym sektorze” – powiedział Sęk.

Krakowski Park Technologiczny (KPT) od dłuższego czasu angażuje się w tworzenie idealnych warunków dla podmiotów z branży deep tech oraz space. Zapewnia im wsparcie w procesach wychodzenia na rynki zagraniczne, transferu technologii oraz nawiązywania relacji z europejskim sektorem kosmicznym. We współpracy z miastem rozwijany jest projekt Kraków Space City, czyli strategiczna inicjatywa mająca na celu podnoszenie kompetencji technologicznych regionu i budowanie silnej pozycji Małopolski w Europie. Creotech Instruments SA, podpisując list intencyjny dotyczący rozwoju tych technologii, aktywnie popiera również starania Krakowa o stworzenie w mieście Centrum Badawczo-Rozwojowego Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

Dostęp do naukowców i innowacji. Dlaczego Creotech Instruments SA stawia na stolicę Małopolski?

Prezes zarządu Creotech Instruments SA, dr hab. Grzegorz Brona, nie ukrywa, że miasto posiada szereg niezwykle istotnych zalet z punktu widzenia branży badawczej i satelitarnej.

„Obecność w jednym z najważniejszych ośrodków akademickich i technologicznych w Polsce pozwoli nam lepiej przygotować się do realizacji kolejnych misji satelitarnych, w tym projektów konstelacyjnych, a także znacząco wzmocnić zaplecze badawczo-rozwojowe spółki” – stwierdził Brona.

Szef spółki uzupełnił, że funkcjonowanie w tym mieście gwarantuje firmie bezproblemowy dostęp do wybitnej kadry inżynierskiej, co naturalnie napędza bliską współpracę z lokalnymi uczelniami wyższymi oraz ośrodkami badawczymi. Tego rodzaju naukowa synergia ma w niedalekiej przyszłości przynieść wymierne efekty w postaci rozwoju nowych technologii i zwiększenia rynkowej siły przedsiębiorstwa na arenie międzynarodowej. Umiejscowienie placówki w Małopolsce, będące pierwszym oddziałem zlokalizowanym poza granicami Warszawy, stanowi bezpośrednią reakcję na systematycznie rosnące zapotrzebowanie firmy w obliczu planowania bardzo skomplikowanych operacji satelitarnych. W tym kontekście warto wymienić chociażby programy monitorowania kosmicznych zakłóceń sygnałów GNSS (SAFIR-PNT) czy misje serwisowe na orbicie (RAVEN). Spółka równocześnie pracuje nad systemami CAMILA oraz Mikroglob, co tylko potwierdza jej niebywale szybki rozwój. Creotech Instruments SA odgrywa obecnie rolę czołowego polskiego integratora zaawansowanych systemów kosmicznych, a otwarcie biura pod Wawelem znacząco ułatwia budowanie silnych relacji z małopolskim ekosystemem innowacyjnym. Doskonałym dowodem na skuteczność takiego modelu jest projekt HYADES, który firma realizuje ramię w ramię z badaczami z Uniwersytetu Jagiellońskiego, udowadniając tym samym, jak gigantyczne znaczenie dla postępu technologicznego ma ścisła integracja świata nauki z komercyjnym przemysłem.