Pijana rowerzystka na drodze ekspresowej. Wpadła dzięki jednemu z kierowców

Pijana rowerzystka na S1 w Brzeszczach

We wtorek 10 marca 2026 roku, krótko po godzinie 13:00, dyspozytor numeru 112 odebrał alarmujący sygnał od jednego z uczestników ruchu. Zgłaszający przekazał, że nowo oddanym odcinkiem drogi ekspresowej S1 w Brzeszczach jedzie rowerzystka. We wskazane miejsce natychmiast wysłano patrol dzielnicowych z miejscowego komisariatu. Funkcjonariusze błyskawicznie namierzyli kierującą jednośladem. Okazało się, że to 52-letnia mieszkanka Jawiszowic.

Dalsze czynności funkcjonariuszy potwierdziły najgorsze przypuszczenia zgłaszającego. 52-latka była kompletnie pijana. Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało u niej ponad promil alkoholu w organizmie. Przy takim stężeniu alkoholu jazda na rowerze staje się niezwykle ryzykowna, a poruszanie się trasą szybkiego ruchu to igranie ze śmiercią. Rowerzystkę natychmiast zatrzymano i przewieziono na komisariat. Sprawa jej wykroczeń trafi teraz do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.

Funkcjonariusze przypominają, że wjazd rowerem na autostradę lub drogę ekspresową jest surowo zabroniony i wiąże się ze skrajnym niebezpieczeństwem. Obecność jednośladu na tego typu trasie to śmiertelne zagrożenie nie tylko dla samego rowerzysty, ale również dla kierowców jadących z dużą prędkością.

Apel policji o trzeźwość na drogach

Na słowa uznania zasługuje kierowca, który widząc zagrożenie, natychmiast poinformował odpowiednie służby. Jego szybka i odpowiedzialna postawa najprawdopodobniej zapobiegła tragedii na drodze. Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, asp. szt. Małgorzata Jurecka, cytowana przez lokalne media, zwróciła się z ważnym apelem do wszystkich uczestników ruchu.

„Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o przestrzeganie przepisów i zachowanie trzeźwości. Alkohol na drodze to przepis na nieszczęście. Pamiętajmy, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa na każdym z nas.”

Mundurowi po raz kolejny przypominają, że jazda na podwójnym gazie wiąże się z surowymi konsekwencjami. Oprócz dotkliwych kar finansowych, sprawca może otrzymać zakaz prowadzenia pojazdów. W przypadku nietrzeźwych rowerzystów sąd ma możliwość nałożenia zakazu kierowania wszelkimi pojazdami niemechanicznymi.

