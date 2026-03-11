Pijana rowerzystka na drodze ekspresowej. Wpadła dzięki jednemu z kierowców

Adrian Teliszewski
2026-03-11 11:24

Nietrzeźwa rowerzystka postanowiła przejechać się drogą ekspresową S1, stwarzając ogromne zagrożenie na trasie. Kobieta została zatrzymana przez funkcjonariuszy policji. Do ujęcia doszło dzięki czujnemu kierowcy, który od razu zaalarmował służby.

Rowerzystka zszokowała kierowców na drodze ekspresowej! Jeden z nich powiadomił policję

Autor: Małopolska Policja/ Materiały prasowe

Pijana rowerzystka na S1 w Brzeszczach

We wtorek 10 marca 2026 roku, krótko po godzinie 13:00, dyspozytor numeru 112 odebrał alarmujący sygnał od jednego z uczestników ruchu. Zgłaszający przekazał, że nowo oddanym odcinkiem drogi ekspresowej S1 w Brzeszczach jedzie rowerzystka. We wskazane miejsce natychmiast wysłano patrol dzielnicowych z miejscowego komisariatu. Funkcjonariusze błyskawicznie namierzyli kierującą jednośladem. Okazało się, że to 52-letnia mieszkanka Jawiszowic.

Dalsze czynności funkcjonariuszy potwierdziły najgorsze przypuszczenia zgłaszającego. 52-latka była kompletnie pijana. Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało u niej ponad promil alkoholu w organizmie. Przy takim stężeniu alkoholu jazda na rowerze staje się niezwykle ryzykowna, a poruszanie się trasą szybkiego ruchu to igranie ze śmiercią. Rowerzystkę natychmiast zatrzymano i przewieziono na komisariat. Sprawa jej wykroczeń trafi teraz do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.

Funkcjonariusze przypominają, że wjazd rowerem na autostradę lub drogę ekspresową jest surowo zabroniony i wiąże się ze skrajnym niebezpieczeństwem. Obecność jednośladu na tego typu trasie to śmiertelne zagrożenie nie tylko dla samego rowerzysty, ale również dla kierowców jadących z dużą prędkością.

Apel policji o trzeźwość na drogach

Na słowa uznania zasługuje kierowca, który widząc zagrożenie, natychmiast poinformował odpowiednie służby. Jego szybka i odpowiedzialna postawa najprawdopodobniej zapobiegła tragedii na drodze. Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, asp. szt. Małgorzata Jurecka, cytowana przez lokalne media, zwróciła się z ważnym apelem do wszystkich uczestników ruchu.

„Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o przestrzeganie przepisów i zachowanie trzeźwości. Alkohol na drodze to przepis na nieszczęście. Pamiętajmy, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa na każdym z nas.”

Mundurowi po raz kolejny przypominają, że jazda na podwójnym gazie wiąże się z surowymi konsekwencjami. Oprócz dotkliwych kar finansowych, sprawca może otrzymać zakaz prowadzenia pojazdów. W przypadku nietrzeźwych rowerzystów sąd ma możliwość nałożenia zakazu kierowania wszelkimi pojazdami niemechanicznymi.

