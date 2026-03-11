To tutaj spocznie Marian Koral. Mauzoleum z czarnego kamienia robi piorunujące wrażenie

Choć rodzina Koral rzadko pojawia się w blasku fleszy i stroni od skandali, w rodzinnym Nowym Sączu cieszy się szacunkiem i niepodważalnym statusem. Nikogo zatem nie zdziwił fakt, że to właśnie tam, na sądeckim cmentarzu komunalnym przy ul. Rejtana, w 2022 roku stanął grobowiec, który swoim wyglądem zapiera dech w piersiach. Monumentalne mauzoleum wykonane z czarnego kamienia przyciąga wzrok każdego, kto odwiedza nekropolię.

Jego konstrukcja jest imponująca. Ogromne kolumnady, zdobione złotymi akcentami, oraz strzegące wejścia figury aniołów nadają całości podniosłego charakteru. Na froncie widnieje wyraźny, elegancki napis: „Grób rodziny Koral”, który nie pozostawia wątpliwości, do kogo należy to miejsce wiecznego spoczynku. Wewnątrz monumentalnej budowli spoczywają członkowie rodu: Michał Koral, Maria Koral, Władysław Koral, Małgorzata Koral, Barbara Koral oraz Jan Koral. Grobowiec stał się nie tylko miejscem pamięci, ale również swoistą atrakcją turystyczną i symbolem potęgi, jaką przez dekady budowali lodowi potentaci z Nowego Sącza.

To właśnie tutaj spocznie zmarły przed kilkoma dniami Marian Koral. Przedsiębiorca odszedł w wieku 74 lat, po walce z ciężką chorobą. Uroczystości rozpoczną się o godz. 13.00 w kościele pw. Ducha Świętego w Nowym Sączu, gdzie będzie sprawowana msza święta. Ceremonia pochówku rozpocznie się o godz. 15.00.

Jak rodzina Koral doszła do fortuny?

Historia sukcesu rodziny Koral to gotowy scenariusz na film. Wszystko zaczęło się pod koniec lat 70. w Limanowej, gdzie bracia Józef i Marian Koral, pełni zapału i marzeń, rozpoczęli rzemieślniczą produkcję lodów. Początki były skromne, jednak prawdziwy przełom nastąpił w latach 90. Wtedy to przedsiębiorcy zdecydowali się na odważną inwestycję w nowoczesne, zagraniczne maszyny, co pozwoliło im zalać polski rynek swoimi produktami na niespotykaną dotąd skalę.

Jednak to nie tylko jakość lodów, ale i genialne wyczucie marketingowe przyniosło im ogólnopolską sławę. Rodzina Koral jako jedna z pierwszych w Polsce zrozumiała potęgę reklamy z udziałem największych gwiazd. W ich kampaniach pojawiały się ikony polskiego show-biznesu, takie jak Doda, Natasza Urbańska, niezapomniany Zbigniew Wodecki czy Joanna Krupa. Firma nie osiada na laurach i wciąż inwestuje gigantyczne pieniądze w marketing, czego najlepszym dowodem jest niedawna współpraca z Ekipą Friza, która okazała się marketingowym strzałem w dziesiątkę i kolejnym wielkim sukcesem marki.

Grób rodziny Koral w Nowym Sączu