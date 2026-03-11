Śmiertelny pożar w bloku. Strażacy odnaleźli w mieszkaniu ciało

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
PAP
PAP
2026-03-11 8:47

W środku nocy w jednym z budynków wielorodzinnych przy ulicy Weteranów Wojny w Zakopanem pojawił się ogień. Choć interweniujący na miejscu strażacy uznali, że samo zarzewie pożaru nie było rozległe, doszło do najgorszego. Wewnątrz zadymionego lokalu mundurowi natrafili na nieprzytomnego człowieka. Niestety, podjęta od razu akcja reanimacyjna okazała się bezskuteczna i stwierdzono zgon.

Pożar bloku w Zakopanem

i

Autor: PSP Zakopane/ Materiały prasowe Nocny pożar w bloku zebrał śmiertelne żniwo. Nie żyje jedna osoba

Tragiczne skutki nocnego pożaru w Zakopanem

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w środę, 11 marca w godzinach nocnych. W bloku przy ulicy Weteranów Wojny w Zakopanem wybuchł ogień, gdy lokatorzy głęboko spali. Służby ratownicze podkreślają, że zagrożenie pożarowe w nocy drastycznie wzrasta z uwagi na opóźnioną reakcję mieszkańców. Jak przekazali ratownicy, same płomienie nie objęły dużej powierzchni, jednak silne zadymienie doprowadziło do utraty przytomności przez jedną z osób. Na miejsce natychmiast skierowano zespoły ratownictwa medycznego oraz zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy błyskawicznie zidentyfikowali ognisko pożaru, po czym przystąpili do tłumienia ognia i działań ratunkowych.

Po wejściu do wypełnionego gęstym dymem lokalu, ratownicy natrafili na nieprzytomną osobę. Błyskawicznie wyniesiono ją na zewnątrz, aby udzielić niezbędnej pomocy medycznej. Niestety, mimo intensywnych działań reanimacyjnych prowadzonych na miejscu zdarzenia, życia poszkodowanej osoby nie udało się uratować. Zespół ratownictwa medycznego ostatecznie stwierdził zgon.

Polecany artykuł:

Prokuratorka potrąciła matkę wracającą po dziecko. Sąd Najwyższy podejmie decyz…

Śledczy ustalają przyczyny pożaru. Ofiarą jest 85-letnia kobieta

Z informacji przekazanych przez Polską Agencję Prasową wynika, że w wyniku pożaru zmarła 85-letnia lokatorka. Ogień zauważono około godziny 1.30 w nocy w lokalu usytuowanym na czwartym piętrze wielorodzinnego budynku. Zanim na miejsce dotarły pierwsze wozy strażackie, czworo sąsiadów zdołało bezpiecznie i o własnych siłach opuścić swoje mieszkania. Z ewakuowanymi osobami nic się nie stało i nie zgłaszały one potrzeby wsparcia ze strony pogotowia. Obecnie odpowiednie organy badają, co dokładnie doprowadziło do wybuchu płomieni.

W nocnej akcji ratowniczej na terenie obiektu przy ulicy Weteranów Wojny w Zakopanem brały udział łącznie trzy zastępy straży pożarnej.

Miejsce znalezienia zwłok aktorki
Sonda
Czy wiesz, jak należy postępować w czasie pożaru?
Miejsce znalezienia zwłok aktorki
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NIE ŻYJE KOBIETA
POŻAR
ZAKOPANE