Fotoradary grozy w Polsce. Tu kierowcy wpadają najczęściej

Spis treści
Fotoradary w Polsce
Fotoradary od lat są jednym z najważniejszych narzędzi do kontrolowania prędkości na polskich drogach. Urządzenia należące do systemu CANARD (Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym) ustawiane są przede wszystkim w miejscach szczególnie niebezpiecznych – tam, gdzie wcześniej dochodziło do wielu wypadków lub kierowcy nagminnie przekraczali dozwoloną prędkość. Ich zadaniem jest nie tylko karanie piratów drogowych, ale przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.
Gdy kierowca przekroczy prędkość, fotoradar wykonuje zdjęcie pojazdu i automatycznie zapisuje dane dotyczące miejsca, czasu oraz prędkości. Na tej podstawie do właściciela auta trafia wezwanie, a często także mandat i punkty karne. Statystyki pokazują, że są miejsca, w których kierowcy wpadają szczególnie często. Gdzie konkretnie?
Polecany artykuł:
Najbardziej "zapracowane" fotoradary w Polsce. Te biją rekordy
Dane z systemu CANARD pokazują, gdzie urządzenia rejestrują najwięcej wykroczeń. Niektóre lokalizacje biją prawdziwe rekordy, a kierowcy regularnie wpadają w te same pułapki. Konkretne adresy fotoradatów grozy znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.
Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.
Fotoradary grozy w Polsce. Te "strzelają" co chwilę
Taryfikator mandatów 2026
W 2026 roku w Polsce nadal obowiązuje zaostrzony taryfikator mandatów wprowadzony w ostatnich latach. Kary za wykroczenia drogowe są wysokie, a oprócz mandatu kierowcy otrzymują również punkty karne. W przypadku powtórzenia tego samego wykroczenia w ciągu dwóch lat działa tzw. recydywa, która może podwoić wysokość mandatu. Wysokość kar za przekroczenie prędkości nie zmieniła się w 2026 roku. Obowiązują te same stawki co rok wcześniej. Kary wynoszą:
- do 10 km/h – 50 zł
- 11-15 km/h – 100 zł
- 16-20 km/h – 200 zł
- 21-25 km/h – 300 zł
- 26-30 km/h – 400 zł
- 31-40 km/h – 800 zł
- 41-50 km/h – 1000 zł
- 51-60 km/h – 1500 zł
- 61-70 km/h – 2000 zł
- ponad 70 km/h – 2500 zł.