Fotoradary grozy w Polsce. Tu kierowcy wpadają najczęściej

Fotoradary w Polsce

Fotoradary od lat są jednym z najważniejszych narzędzi do kontrolowania prędkości na polskich drogach. Urządzenia należące do systemu CANARD (Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym) ustawiane są przede wszystkim w miejscach szczególnie niebezpiecznych – tam, gdzie wcześniej dochodziło do wielu wypadków lub kierowcy nagminnie przekraczali dozwoloną prędkość. Ich zadaniem jest nie tylko karanie piratów drogowych, ale przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

Gdy kierowca przekroczy prędkość, fotoradar wykonuje zdjęcie pojazdu i automatycznie zapisuje dane dotyczące miejsca, czasu oraz prędkości. Na tej podstawie do właściciela auta trafia wezwanie, a często także mandat i punkty karne. Statystyki pokazują, że są miejsca, w których kierowcy wpadają szczególnie często. Gdzie konkretnie?

Najbardziej "zapracowane" fotoradary w Polsce. Te biją rekordy

Dane z systemu CANARD pokazują, gdzie urządzenia rejestrują najwięcej wykroczeń. Niektóre lokalizacje biją prawdziwe rekordy, a kierowcy regularnie wpadają w te same pułapki. Konkretne adresy fotoradatów grozy znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Fotoradary grozy w Polsce. Te "strzelają" co chwilę

Taryfikator mandatów 2026

W 2026 roku w Polsce nadal obowiązuje zaostrzony taryfikator mandatów wprowadzony w ostatnich latach. Kary za wykroczenia drogowe są wysokie, a oprócz mandatu kierowcy otrzymują również punkty karne. W przypadku powtórzenia tego samego wykroczenia w ciągu dwóch lat działa tzw. recydywa, która może podwoić wysokość mandatu. Wysokość kar za przekroczenie prędkości nie zmieniła się w 2026 roku. Obowiązują te same stawki co rok wcześniej. Kary wynoszą:

do 10 km/h – 50 zł

11-15 km/h – 100 zł

16-20 km/h – 200 zł

21-25 km/h – 300 zł

26-30 km/h – 400 zł

31-40 km/h – 800 zł

41-50 km/h – 1000 zł

51-60 km/h – 1500 zł

61-70 km/h – 2000 zł

ponad 70 km/h – 2500 zł.