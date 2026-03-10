Nie żyje Lucyna Barcz. Miała 94 lata

Nie żyje Lucyna Barcz. Przykrą wiadomość o śmierci dziennikarki przekazał warszawski oddział TVP3. Dziennikarka odeszła w poniedziałkowy poranek. Miała 94 lata.

Dziś rano zmarła nasza redakcyjna Koleżanka Lucyna Barcz. [...] Miała 94 lata. Dbała o czystość polszczyzny, toczyła boje z tymi, którzy podchodzili nonszalancko do zasad poprawnej pisowni. Była nieugięta. Już na emeryturze po każdej emisji skrupulatnie odnotowywała każdy błąd. Ale dzięki temu materiały reporterskie to były językowe perły - przekazano.

Lucyna Barcz karierę w mediach rozpoczęła jako dwudziestolatka jako redaktorka działu wiejskiego "Sztandaru Młodych". Przez ogromny profesjonalizm i empatię szybko zdobyła szacunek zarówno czytelników, jak i współpracowników.

Lucyna Barcz była legendą Telewizji Polskiej

W 1956 roku dołączyła do zespołu Telewizji Polskiej, gdzie pracowała przez ponad pięćdziesiąt lat. Lucyna Barcz była jedną z pierwszych redaktorek Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego. Pracowała m.in. jako sekretarz redakcji.

W 1990 roku osiągnęła wiek emerytalny, ale przez prawie dwadzieścia lat pracowała w niepełnym wymiarze. Zajmowała się redakcją tekstów dziennikarzy TVP. Współpracownicy wspominają jej niezwykle rzetelne podejście do pracy oraz dbałość o poprawną polszczyznę.

Legendę TVP pożegnała m.in. redakcyjna koleżanka - Miłka Skalska.

Odeszła Lucyna Barcz, nasza Lucynka, Panna Lucy, Panna Lula… nasza strażniczka polszczyzny, mistrzyni ciętego języka, legenda Telewizji Polskiej, zawsze w pierwszej parze do spotkania, wspólnego działania i zabawy. [...] Kochana Lucynko, Twoje długie życie nie było usłane różami, dużo przeszłaś, a mimo to dużo dałaś świtu! Dużo siebie poświęciłaś dla innych, i oddałaś serce Twoje wielkiej miłości – Telewizji Polskiej. I już za życia stałaś się jej wielką legendą - napisała Skalska.

