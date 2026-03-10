Samotność, rozwody i poszukiwanie miłości. Ci uczestnicy nowego "Sanatorium Miłości" podbiją wasze serca

Sanatorium Miłości to telewizyjny fenomen

"Sanatorium Miłości" to polski program telewizyjny typu reality show, emitowany na antenie TVP1 od 2019 roku. Jest to autorski format Telewizji Polskiej, który zyskał ogromną popularność i status jednego z największych hitów stacji.

Program skupia się na losach osób w wieku powyżej 60 lat, którzy poszukują miłości, przyjaźni lub po prostu chcą przeżyć nową przygodę i wyrwać się z samotności. Głównym celem formatu jest pokazanie, że na uczucia nigdy nie jest za późno, oraz przełamywanie stereotypów dotyczących życia emocjonalnego, towarzyskiego i intymnego seniorów.

Uczestnicy na kilka tygodni zamieszkują razem w malowniczo położonym sanatorium w jednym z polskich uzdrowisk (lokalizacja zmienia się w każdej edycji). W trakcie tego "turnusu" biorą udział w różnorodnych aktywnościach, takich jak:

Zadania integracyjne i rywalizacje (np. sportowe, artystyczne).

Randki indywidualne i grupowe, które pozwalają im się lepiej poznać.

Wycieczki, wieczorki taneczne i szczere rozmowy na ważne życiowe tematy

Prowadzącą niezmiennie od lat jest Marta Manowska. Pełni ona w programie funkcję powierniczki i przyjaciółki.

Każdy sezon kończy się uroczystym balem, podczas którego w tajnym głosowaniu sami uczestnicy wybierają "Króla i Królową Turnusu". Tytuł ten niekoniecznie przypada parze, lecz osobom, które w trakcie pobytu zyskały największą sympatię i uznanie grupy, wyróżniając się pozytywną energią i postawą.

Sonda Wolisz "Sanatorium miłości" czy "Rolnik szuka żony"? "Rolnik szuka żony" "Sanatorium miłości" Oba programy lubię tak samo Nie lubię żadnego z tych programów

Marta Manowska o "Rolnik szuka żony"

Sanatorium Miłości 8 - co wiemy o uczestnikach?

Sanatorium Miłości 8 jest emitowane od marca w TVP. Uczestników poznaliśmy chwilę wcześniej, ale wiele szczegółów pokazano dopiero właśnie w pierwszym odcinku. Co o nich wiemy?

Panie:

Emilia z Ozorkowa - od wielu lat jest wdową, przez lata prowadziła sklep. Obecnie pracuje w salonie urody. Zawsze mówi, co myśli. U innych docenia poczucie humoru

Bożena z Bydgoszczy - jest wdową i babcią. Przed laty chorowała na nowotwór, ale jak sama przyznaje - wygrała z nim walkę. Przez większość życia pracowała w handlu.

Lilla z Sosnowca - rozwiedziona od 30 lat. Miała dwóch partnerów, z którymi doczekała się dwójki dzieci. Choć z wykształcenia jest rzeźniczką, pracowała jako zawodowy kierowca.

Teresa z Tarnobrzega - z wykształcenia księgowa, ale całe życie pracowała w gastronomii. Od 35 lat jest wdową. Wychowała samotnie trójkę dzieci i skończyła budowę domu. Na co dzień dorabia sobie w hotelu oraz spędza mnóstwo czasu w ogrodzie.

Barbara ze Szczecina - mąż odszedł od niej wiele lat temu i sama wychowywała syna. Przez lata pracowała jako projektantka w biurze. Potem prowadziła własny biznes. Po pracy aktywnie spędza czas m.in. tańcząc i ćwicząc.

Panowie:

Henryk R z Gliwic - pracował jako operator obrabiarek numerycznych CNC, produkując m.in. czołgi. Był dwukrotnie żonaty. Ma dobry kontakt z pierwszą żoną i dziećmi. Przed laty cierpiał na depresję

Wiesław z Wrocławia- pracował jako logistyk, mechanik, magazynier, ale od zawsze chciał być aktorem. Trzykrotnie żonaty. Kocha sztukę i wrażliwe kobiety

Mike z Bielska Białej - Przez ponad 20 lat pracował w Belgii. Z wykształcenia jest zegarmistrzem. Ma dwoje dorosłych dzieci.

Zbyszek z Pilicy - emerytowany górnik z dziada, pradziada. Od kilku lat jest wdowcem, a żona była jego najlepszą przyjaciółką.

Paweł ze Sławna - przez lata prowadził hurtownię chemiczną. Miał za sobą małżeństwo, w którym doczekał się dzieci. Rozstał się jednak z kobietą. Wspiera lokalne inicjatywy historyczne.

Zobaczcie w galerii zdjęć, jak wyglądają uczestnicy najnowszego sezonu!