Nie pamiętali słynnej diety Adama Małysza. W "Omnibus – szybcy i mądrzy" padło pytanie, które zaskoczyło uczestników

Na początku lat 2000. sukcesy Adama Małysza sprawiły, że skoki narciarskie stały się w Polsce jednym z najpopularniejszych sportów. Kibice śledzili nie tylko wyniki zawodów, ale także codzienne życie skoczka z Wisły.

W tamtym czasie powstawały o nim filmy i książki, jego nazwisko pojawiało się w serialach, a nawet w utworach muzycznych. Do języka potocznego trafiły też różne powiedzenia i nawiązania związane z jego osobą.

Jednym z najbardziej znanych symboli tamtych lat była… bułka z bananem. To właśnie taki zestaw Adam Małysz jadł przed zawodami, aby dostarczyć organizmowi energii, nie obciążając go ciężkimi posiłkami.

Proste pytanie, które zaskoczyło uczestników "Omnibus – szybcy i mądrzy"

Temat słynnej diety skoczka pojawił się w jednym z pytań w programie "Omnibus - szybcy i mądrzy". Prowadzący Krzysztof Czeczot zapytał uczestników, z jakich dwóch produktów składał się znany zestaw energetyczny Małysza.

Choć mogłoby się wydawać, że to wiedza powszechna, odpowiedzi okazały się zaskakujące. Natalia Nykiel stwierdziła, że chodzi o serek wiejski i banana, z kolei Łukasz Grabarczyk postawił na banana z mlekiem lub kefirem.

Poprawnej odpowiedzi udzielił dopiero Andrzej Nejman, który wskazał klasyczne połączenie - bułkę i banana.

Sekret energetycznego zestawu skoczków

Jak wyjaśnił prowadzący program, taki posiłek był elementem przemyślanej strategii żywieniowej. Skoczkowie, za radą profesora Jerzego Żołądzia, sięgali po bułkę z bananem, aby szybko dostarczyć organizmowi węglowodanów potrzebnych przed startem.

Historia tej przekąski sięga zawodów Pucharu Świata w czeskim Harrachovie, gdzie pomysł po raz pierwszy zastosowano w praktyce.

