Julia Suryś szczerze o współpracy z Sebastianem Fabijańskim. Jej reakcja na przeszłość aktora zaskakuje

Sebastian Fabijański i Julia Suryś w "Tańcu z gwiazdami"

Osiemnasta edycja programu "Taniec z gwiazdami" przyniosła widzom niezwykle dopasowany duet, który tworzą Julia Suryś i Sebastian Fabijański. Już w pierwszym odcinku para zachwyciła publiczność oraz jury, zdobywając aż 36 punktów za swój debiutancki występ. Szczególnego uznania nie kryła zazwyczaj surowa w swoich ocenach Iwona Pavlović. W rozmowie z dziennikarzem Radia Eska jurorka wprost rozpływała się nad tanecznymi umiejętnościami popularnego artysty.

Tak, jestem bardzo go ciekawa. Ciekawa osobowość. Lubię, kiedy mężczyzna, jak tańczy, jest takim facetem. Taniec towarzyski jest trudny dla mężczyzn. Założenie tych butów na obcasie trochę zmienia, a on jednak wyszedł, fajnie zatańczył, bardzo mi się podobało - skwitowała pląsy Fabijańskiego.

Kolejny tydzień zmagań na parkiecie przyniósł jednak pewien spadek formy. Drapieżne tango w wykonaniu Sebastiana Fabijańskiego i Julii Suryś zostało ocenione na 30 punktów. Trzydziestoośmioletni aktor przyznał, że odczuwał ogromną presję, ponieważ na widowni zasiadła jego matka. Dodatkowo czujnemu oku kamery nie umknęło drobne potknięcie, co bez wątpienia miało przełożenie na nieco niższe noty od sędziów. Za kulisami show reporterzy postanowili zapytać tancerkę o jej pierwsze wrażenia. Zastanawiano się, jak zareagowała na wieść o tym, że produkcja przydzieliła jej partnera o dość burzliwej przeszłości, której media poświęcały wcześniej mnóstwo uwagi.

Julia Suryś szczerze o pierwszym spotkaniu z Sebastianem Fabijańskim

Podczas gdy inni uczestnicy miewali pewne wątpliwości na temat swoich partnerów, jak choćby Filip Gurłacz po lekturze artykułów o Agnieszce Kaczorowskiej, Julia Suryś zachowała pełen spokój. Trenerka Sebastiana Fabijańskiego zapewniła w wywiadzie dla Eski, że przed pierwszym spotkaniem nie odczuwała absolutnie żadnego strachu. Wyjaśniła, że z zasady nie wyrabia sobie opinii o drugim człowieku wyłącznie na podstawie medialnych doniesień. Takiego pełnego otwartości podejścia do nowo poznawanych osób nauczyła ją matka.

Nie miałam żadnych obaw. To był czysta ciekawość, jaki jest Sebastian, jak będzie mi się z nim współpracowało. Ja też nigdy nie oceniam ludzi, zanim ich nie poznam. Mama mi zawsze mówi, że muszę do każdego pochodzić z otwartym sercem i sama sobie wyrobić opinię na czyjś temat, więc po prostu byłam ciekawa tego, jak nasz duet będzie wspólnie grał, a okazało się, że gra. Jestem zadowolona - powiedziała w wywiadzie.

