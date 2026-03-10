Piotr Pręgowski zabrał głos po preselekcjach. 72-letni aktor ma nowe plany!

Polskie preselekcje - Eurowizja 2026. Piotr Pręgowski przegrał z Alicją Szemplińską

Aktor Piotr Pręgowski faktycznie zrealizował swoje wcześniejsze obietnice i stanął do muzycznej rywalizacji o reprezentowanie naszego kraju. Odtwórca roli Pietrka w hitowym serialu "Ranczo" zakwalifikował się do ścisłego finału z piosenką "Parawany Tango", która wywołała ogromne poruszenie wśród internautów. Ostatecznie jednak publiczność postawiła na zupełnie inny repertuar i zdecydowała, że na 70. Konkursie Piosenki Eurowizji wystąpi Alicja Szemplińska z numerem "Pray". Mimo braku awansu na międzynarodową scenę doświadczony artysta patrzy w przyszłość z ogromnym optymizmem.

Aktor z serialu "Ranczo" na scenie. Tak wypadło "Parawany Tango"

Eliminacje zorganizowane przez Telewizję Polską odbyły się w scenografii znanej z programu "Jaka to melodia?". Piotr Pręgowski zaprezentował tam swoje wokalne umiejętności w otoczeniu tancerzy i iście wakacyjnej scenografii. Sam wokalista postawił na nietypowy ubiór, łącząc szaty kojarzące się z monarchią z typowym wizerunkiem polskiego turysty wypoczywającego nad Morzem Bałtyckim. Ten niecodzienny występ zaowocował lawiną komentarzy w sieci oraz zdobyciem czwartej pozycji w końcowej klasyfikacji dzięki poparciu na poziomie 11,5 procent wszystkich oddanych głosów.

Serialowy Pietrek gratuluje Alicji oraz dziękuje bliskim i fanom

Niedługo po ogłoszeniu ostatecznych wyników odtwórca kultowej roli opublikował obszerny wpis na swoich profilach w mediach społecznościowych. Piosenkarz oficjalnie pogratulował sukcesu Alicji Szemplińskiej i wyraził wdzięczność całej ekipie odpowiedzialnej za stworzenie jego eurowizyjnego show. Wyjątkowe wyrazy uznania powędrowały do jego rodziny, w tym do żony Ewy Kuryło, będącej menadżerką córki Zofii oraz zięcia Tomka, który w tym gorącym okresie zajmował się wnuczką aktora. Gwiazdor nie zapomniał również o swoich wiernych sympatykach, doceniając ich nieustanne wsparcie.

Eurowizja to nie koniec. Piotr Pręgowski ogłasza trasę koncertową

Zakończenie walki o bilet do Wiednia wcale nie oznacza przerwy w artystycznej działalności 72-latka. Gwiazdor zapowiedział właśnie zupełnie nowy projekt skierowany do wielbicieli jego twórczości. Już w nadchodzących miesiącach letnich Piotr Pręgowski wyruszy w specjalną trasę koncertową po Polsce. Wygląda na to, że wakacyjne klimaty zostaną z aktorem na znacznie dłużej.

