Gwiazdy w studiu, szybkie pytania i wielkie emocje. Teleturniej "Omnibus - szybcy i mądrzy" w TVP1

"Omnibus – szybcy i mądrzy" już 3 marca w TVP1. W jury Sebastian Stankiewicz i Roma Gąsiorowska

We wtorek o godz. 20:30 w TVP1 zadebiutuje nowy teleturniej "Omnibus - szybcy i mądrzy". Gospodarzem programu został Krzysztof Czeczot, który poprowadzi uczestników przez kolejne etapy wymagającej rywalizacji.

W pierwszych odcinkach w roli jurorów zobaczymy Sebastiana Stankiewicza oraz Romę Gąsiorowską. W premierowej odsłonie udział wezmą natomiast Beata Tadla, Łukasz Bożycki i Andrzej Nejman.

Program będzie można oglądać także online w serwisie TVP VOD.

Wiedza to nie wszystko

"Omnibus - szybcy i mądrzy" to turniej, w którym sama erudycja nie gwarantuje zwycięstwa. Liczą się również refleks, pamięć i umiejętność działania pod presją czasu. Format składa się z czterech rund głównych oraz emocjonującej dogrywki. Każdy etap sprawdza inne kompetencje uczestników, a tempo rozgrywki nie pozwala na chwilę zawahania.

Stałym elementem programu jest komentarz jurorów, którzy na bieżąco oceniają odpowiedzi i analizują decyzje graczy. Ich spostrzeżenia, humor i energia mają nadawać rywalizacji lekkości, nawet w momentach największego napięcia. W kolejnych odcinkach do grona oceniających dołączy jeszcze dwoje nowych jurorów.

Międzynarodowy hit w polskiej odsłonie

Format powstał dla belgijskiej stacji Play pod tytułem "The Smartest Person in the World" i doczekał się już 23 sezonów. Za polską produkcję odpowiada firma Rochstar, natomiast międzynarodową dystrybucją zajmuje się belgijski dystrybutor Primitives.

"Omnibus – szybcy i mądrzy" będzie emitowany od wtorku do czwartku o godz. 20:30 w TVP1.

