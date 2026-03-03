Jest decyzja TVP w sprawie Rosji i Białorusi na paralimpiadzie. Nadawca wydał komunikat

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-03-03 13:59

Telewizja Polska zamierza relacjonować Zimowe Igrzyska Paralimpijskie w 2026 roku. Sprawa budzi ogromne emocje, ponieważ do rywalizacji dopuszczono reprezentantów Rosji oraz Białorusi, którzy wystąpią w barwach narodowych. Decyzja ta wywołała falę krytyki i zapowiedzi bojkotu. Władze stacji przy ul. Woronicza postawiły sprawę jasno. Co zrobią?

Powrót Rosji i Białorusi na igrzyska w Mediolanie

Start Zimowych Igrzysk Paralimpijskich 2026 w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo zaplanowano na 6 marca. Niestety, atmosfera wokół wydarzenia gęstnieje za sprawą kontrowersyjnego postanowienia Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Działacze MKOl zgodzili się na powrót zawodników z Rosji i Białorusi, którzy po latach banicji za afery dopingowe oraz inwazję na Ukrainę znów pojawią się na arenach. Co więcej, nie będą oni występować pod flagą neutralną, lecz narodową. W odpowiedzi na ten ruch Polska zapowiedziała zbojkotowanie ceremonii otwarcia imprezy, a głos w tej sprawie zabrał również publiczny nadawca.

Telewizja Polska reaguje na decyzję MKOl

Telewizja Polska oficjalnie przyłączyła się do międzynarodowego protestu. Zgodnie z wydanym komunikatem, widzowie Telewizji Polskiej nie zobaczą rosyjskich ani białoruskich flag podczas transmisji z inauguracji Zimowych Igrzysk Paralimpijskich 2026. Jednocześnie publiczny nadawca wyraził głębokie zaniepokojenie kierunkiem, w jakim podążają decyzje światowych władz olimpijskich.

Telewizja Polska nie zaprezentuje sportowców, którzy w trakcie ceremonii otwarcia zbliżających się XIV Zimowych Igrzysk Paralimpijskich Mediolan Cortina 2026 wystąpią pod flagami Rosji i Białorusi. Bojkot jest wyrazem sprzeciwu nadawcy wobec wywołanej przez Rosję wojny na Ukrainie oraz działań Rosji i Białorusi na arenie międzynarodowej. Decyzję Telewizji Polskiej popiera Polski Komitet Paralimpijski - czytały w oświadczeniu wysłanym do mediów.

TVP dodaje:

Ze zdumieniem przyjęliśmy decyzję Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego, który pozwolił Rosjanom i Białorusinom reprezentować swoje kraje w trakcie najbliższych Zimowych Igrzysk Paralimpijskich Mediolan Cortina 2026. Traktujemy ten wybór jako niepokojący przejaw rozmywania odpowiedzialności Rosji i Białorusi za zbrodnie dokonywane na terenie Ukrainy, a na to nie ma i nigdy nie będzie naszej zgody.

Igrzyska paralimpijskie
