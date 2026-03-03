Drapieżnie! Ewa Kasprzyk zaskoczyła garniturem w panterkę. Tak pokazała się w "Tańcu z Gwiazdami". I ta kita!

Ewa Kasprzyk ponownie zasiadła w jury tanecznego show "Taniec z Gwiazdami". Aktorka, która jest pewna siebie i swojej urody, chętnie eksperymentuje z modą. Tym razem postawiła na stylizację, obok której nie dało się przejść obojętnie. Na czerwony dywan weszła z szelmowskim uśmiechem i cała w panterce - od stóp do głów! "Drapieżny" materiał podkreślał jej figurę, a wzór dodawał pazura i eksponował jedno - totalny brak kompleksów. To był prawdziwy modowy nokaut.

69 lat i co z tego? Tak stawiła się w "Tańcu z Gwiazdami"

Kasprzyk, która wielkimi krokami zbliża się do siedemdziesiątki, udowodniła, że wiek to tylko liczba, a klasa i temperament nie przemijają. Zwierzęcy print, odważny fason, fryzura z kitą i perfekcyjny makijaż sprawiły, że jurorka wyglądała jak królowa parkietu, choć przecież to nie ona miała na nim brylować. Widzowie przecierali oczy ze zdumienia, a w sieci natychmiast zawrzało. Jedni byli zachwyceni odwagą i konsekwencją stylu, inni nie kryli zaskoczenia. Jedno jest pewne, obok tej stylizacji nie dało się przejść obojętnie.

Emocje nie tylko na parkiecie

Pierwszy odcinek 18. edycji przyniósł ogromne emocje, ale to właśnie Ewa Kasprzyk skradła show, jeszcze zanim padła pierwsza ocena. Jej drapieżna kreacja idealnie współgrała z ostrym językiem i bezkompromisowymi komentarzami, z których słynie gwiazda. Aktorka nie boi się mówić wprost dokładnie tego, co myśli. A gdy do jej komentarzy dodamy odważną stylizację z panterką w roli głównej, otrzymamy mieszankę wybuchową.

Pierwszy taneczny wieczór za nami. Wkroczyłam w tę edycję z pazurem i energią pantery. Czułam się fenomenalnie w tym garniturze - pisała aktorka na swoim instagramowym profilu.

Czy w kolejnych odcinkach jurorka znów zaskoczy stylizacją? Jeśli pierwszy wieczór jest zapowiedzią tego, co nas czeka, będzie gorąco, a oczy wszystkich znów zwrócą się na Kasprzyk!

