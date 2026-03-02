Kulisy "Tańca z Gwiazdami". Gdy emocje opadły, nadal dużo się działo. Buziaki, bojówki, tajemnicza blondynka i pies

Kolejna, już osiemnasta, edycja "Tańca z Gwiazdami" ruszyła, a wraz z nią emocje, jakich próżno szukać przy innych programach telewizyjnych. Na parkiecie zaprezentowało się aż 12 par, które od tygodni trenowały pod okiem profesjonalnych tancerzy. Widzowie zobaczyli m.in. Sebastiana Fabijańskiego z Julią Suryś, Magdalenę Boczarską z Jackiem Jeschke, Emilię Komarnicką ze Stefano Terrazzino, Paulinę Gałązkę z Michałem Bartkiewiczem czy Kacpra "Jaspera" Porębskiego z Darią Sytą.

Już od pierwszych minut było widać, że poziom jest wysoki. Najlepiej oceniona została Magdalena Boczarska, która zachwyciła jurorów walcem angielskim i zgromadziła najwyższe noty. Nie obyło się bez zaskoczeń - choć wielu spodziewało się, że jedna z par odpadnie, produkcja postanowiła, że w premierowym odcinku nikt nie pożegna się z programem. To oznacza, że wszystkie pary powalczą w kolejnym tygodniu o punkty i sympatię telewidzów.

Po emisji "Tańca z Gwiazdami" w sieci zawrzało!

Jeszcze w trakcie odcinka internauci nie kryli emocji i ostro komentowali werdykty jurorów - niektórzy w sieci chwalili popisy gwiazd, inni twierdzili, że oceny były zbyt surowe. Jedno jest pewne, start nowego sezonu "Tańca z Gwiazdami" był emocjonujący! Fani show już typują faworytów, a może i zwycięzcę.

Kulisy "Tańca z Gwiazdami" - dużo się działo. Buziaki, bojówki i pies

Ale przecież to, co widzimy na ekranach telewizorów, to nie wszystko! Co działo się już po nagraniu pierwszego odcinka nowej edycji "TzG"? Co wydarzyło się za kulisami? Gdy po zakończonej rywalizacji opadły emocje, nie brakowało... pocałunków i uścisków. Hanna Żudziewicz z radością tuliła się do męża, a Mateuszowi Pawłowskiemu, czyli słynnemu Kacperkowi z "Rodzinki.pl" towarzyszyła piękna blondynka.

Paparazzi natknęli się na dzieci oraz psy gwiazd, które opuszczały studio w luźnych, nonszalanckich stylizacjach. Ewa Kasprzyk, która na nagraniach zaszalała z panterkowym wzorem, po nich pokazała się w młodzieżowych bojówkach. Magda Boczarska wyszła do auta ubrana w czarne spodnie i sportowe buty, chętnie machając do fotoreporterów. Inni znani i lubiani też porzucili eleganckie wdzianka.

"Taniec z Gwiazdami" - wszystkie pary

Oto lista uczestników nowej edycji i ich partnerzy:

Sebastian Fabijański i Julia Suryś (para nr 1)

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz (para nr 2)

Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta (para nr 3)

Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski (para nr 4)

Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba (para nr 5)

Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina (para nr 6)

Kamil Nożyński i Izabela Skierska (para nr 7)

Izabella Miko i Albert Kosiński (para nr 8)

Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska (para nr 9)

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz (para nr 10)

Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino (para nr 11)

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke (para nr 12)

