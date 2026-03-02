"Taniec z gwiazdami 2026" po pierwszym odcinku. Ci uczestnicy zachwycili internautów

Start nowej edycji "Tańca z gwiazdami"

Emocje po finale poprzedniej edycji, w której triumfował Mikołaj "Bagi" Bagiński, zdążyły już opaść, a dyskusje o słuszności tamtego werdyktu ucichły. 1 marca 2026 roku uwaga fanów skupiła się na nowym rozdaniu, w którym o Kryształową Kulę rywalizuje dwanaście gwiazd. Zgodnie z tradycją formatu, podczas inauguracji sezonu żadna para nie odpadła z rywalizacji, co pozwoliło skupić się na ocenie potencjału uczestników. W rankingu sędziowskim na prowadzenie wysunęli się Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke. Tuż za liderami, z minimalną stratą jednego punktu, uplasowali się Izabella Miko oraz Albert Kosiński. Znakomity debiut na parkiecie zaliczyli również Sebastian Fabijański i Julia Suryś, zamykając podium po głosowaniu jury. Czy werdykt ekspertów pokrył się z gustem telewidzów? Prześwietliliśmy wpisy na Facebooku.

Magdalena Boczarska i Sebastian Fabijański królują w komentarzach

Lektura wpisów na oficjalnym profilu programu wskazuje na dużą zbieżność opinii sędziów i fanów formatu. Najczęściej typowaną parą do zwycięstwa są Magdalena Boczarska oraz Jacek Jeschke, którzy pod swoim występem zgromadzili rekordowe 7 tysięcy polubień. Bardzo entuzjastycznie przyjęto również taniec Sebastiana Fabijańskiego i Julii Suryś – ten duet plasuje się na drugim miejscu pod względem popularności, generując prawie 6 tysięcy reakcji. Zaskakująco rzadko w dyskusjach przewija się nazwisko Izabelli Miko, mimo jej wysokiej pozycji w tabeli punktowej. Użytkownicy mediów społecznościowych docenili za to pary nieco słabiej ocenione przez jury, ciepło komentując występy Pauliny Gałązki i Michała Bartkiewicza oraz Emilii Komarnickiej ze Stefano Terrazzino. Rozczarowaniem mogą być wyniki zasięgowe influencerów, gdyż Natsu i Jasper nie zdobyli spodziewanego uznania w sieci.

