Agnieszka Włodarczyk o rakietach nad Dubajem. "Nie nakręcajcie się"

Gwiazda znana z filmu "Sara" od dwóch lat mieszka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich razem z partnerem i synem. W mediach społecznościowych Agnieszka Włodarczyk zazwyczaj pokazuje rajskie kadry. Na jej zdjęciach publikowanych na Instagramie widać drapacze chmur, palmy, marinę, plaże. Jest słonecznie, luksusowo i bezproblemowo.

Ale ostatnio na jej InstaStory pojawił się poważniejszy ton. Wszystko przez walki pomiędzy wojskami amerykańskimi i izraelskimi a irańskimi. ZEA dostały "rykoszetem", a cierpią na tym i miejscowi, i turyści.

Zobacz także: Lil Masti "nie wierzy" w sytuację w Dubaju. Chce się tam przenieść z noworodkiem!

Jest dobrze? Włodarczyk o sytuacji w Dubaju

Napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie i doniesienia o kolejnych konfliktach wywołały lawinę pytań od fanów. Czy w Dubaju jest bezpiecznie? Aktorka nie unika odpowiedzi, nagrała nawet krótki film, który opublikowała na InstaStory, by uspokoić swoich wielbicieli. Podkreśliła, że na miejscu życie toczy się normalnie, a mieszkańcy czują się spokojni. Zwróciła uwagę na to, że Emiraty są krajem stabilnym i dobrze zorganizowanym, a codzienność nie przypomina dramatycznych obrazów z telewizyjnych serwisów informacyjnych.

Powiem wam, że tutaj wszystko prowadzone jest bardzo odpowiedzialnie, z ogromną uważnością na ludzi. Dzięki temu mamy też zaufanie do tego. Bardzo was proszę, nie nakręcajcie się nagłówkami, bo to niczego dobrego nie przynosi. Warto też pamiętać o tym, że Zjednoczone Emiraty Arabskie mają jeden z najbardziej zaawansowanych systemów obrony na świecie. Także wszystko tutaj funkcjonuje normalnie, ludzie są spokojni. Bardzo dziękuję wam za wszystkie wiadomości. Nie jestem w stanie wszystkim odpisywać, dlatego wrzucam wam taką małą informację - opowiadała aktorka.

Włodarczyk przyznaje jednak, że jako mama bacznie śledzi wiadomości i reaguje na każdy niepokojący sygnał. Jak sama zaznacza, bezpieczeństwo rodziny jest dla niej absolutnym priorytetem. Jednocześnie apeluje o rozwagę i nieuleganie panice.

Pro­szę was, prze­stań­cie pa­ni­ko­wać, bo to złe emo­cje, a ja ich nie po­trze­bu­ję. Tu, gdzie je­ste­śmy, jest ok. Za­bez­pie­czy­li­śmy się w pod­sta­wo­we rze­czy do pi­cia, je­dze­nia i ja z Mi­la­nem idę do do­mu. Na mie­ście bar­dziej pu­sto niż wczo­raj, mo­że ze wzglę­du na nie­dzie­lę, a mo­że nie. Ale sta­raj­my się za­cho­wać spo­kój. Zo­sta­li­śmy powiadomie­ni, do­kąd iść, gdy bę­dzie sy­gnał alar­mo­wy. Ple­cak ewa­ku­acyj­ny spa­ko­wa­ny, ale sta­ra­my się nor­mal­nie funk­cjo­no­wać - informowała Włodarczyk w sieci.

Zobacz także: Agnieszka Włodarczyk pokazała, jak wygląda Dubaj. Ujawniła, czy jej rodzina jest bezpieczna

MZS odradza podróże do Dubaju

Gwiazdy mieszkające w Dubaju twierdzą, że sytuacja jest opanowana. Każdy, kto ma chęć na wycieczkę do Dubaju, powinien jednak sprawdzić informacje rządowe. Obecnie MSZ odradza podróże do ZEA.

Trwa zakrojona na szeroką skalę operacja militarna na Bliskim Wschodzie. Przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego w wielu krajach regionu pozostaje zamknięta - przypomina MSZ na stronie gov.pl.

Zobacz także: Tak naprawdę wygląda życie Marceliny Zawadzkiej w Dubaju. WIDEO

Zobacz więcej zdjęć. Lil Masti chce się na dobre przenieść do Dubaju. Z noworodkiem!

EWAKUACJI Z DUBAJU NIE BĘDZIE. POLACY PROSZĄ O POMOC. TO WINA TUSKA?! | Niedyskretnie o politykach