Iwona Pavlović szczerze o influencerach w programie. Jurorka stawia sprawę jasno

Influencerzy w "Tańcu z gwiazdami"

Telewizja tradycyjna coraz odważniej integruje się ze światem mediów społecznościowych, co doskonale widać na przykładzie obsady "Tańca z gwiazdami", który powrócił na ekrany w 2024 roku. Wśród uczestników znalazła się wówczas popularna blogerka modowa Maffashion, ale to nie jedyny przykład tego trendu. W ciągu minionych dwóch lat na parkiecie znakomicie odnaleźli się także Julia Żugaj, Marysia Jeleniewska oraz Mikołaj "Bagi" Bagiński. Co ciekawe, reprezentantka TikToka oraz członek grupy Dresscode sięgnęli po główne trofeum, zdobywając Kryształowe Kule.

Sukces Bagińskiego spotkał się jednak z chłodnym przyjęciem części odbiorców i wymownymi reakcjami jurorów. Dziennikarze zaczęli poddawać w wątpliwość sens formatu, sugerując, że o zwycięstwie decydują zasięgi, a nie talent, zapominając przy tym o występie Jeleniewskiej, który Iwona Pavlović określiła mianem "poziomu turniejowego". Także obecność w finale Julii Żugaj i Julii Kuczyńskiej była w pełni uzasadniona ich umiejętnościami. W kuluarach 18. edycji show, gdzie znów rywalizują gwiazdy internetu, przewodnicząca jury w rozmowie z Radiem Eska odniosła się do zarzutów umniejszania influencerom.

Iwona Pavlović ocenia influencerów

Podczas wywiadu dla Eski, najsurowsza jurorka programu wypowiedziała się na temat deprecjonowania umiejętności tanecznych twórców internetowych. Pavlović wyraźnie zaznaczyła, że niesprawiedliwe oceny dotykają nie tylko tę grupę, a ona sama podczas sędziowania nie bierze pod uwagę wykonywanego zawodu, lecz poziom prezentowany na parkiecie. Gwiazda z dużym uznaniem wspomniała o talencie, jaki pokazała Marysia Jeleniewska.

"Wiesz co, ale to w ogóle uważam, że gwiazdy są często niesprawiedliwie traktowane, nie tylko influencerzy. Dla mnie, na przykład, jak Marysia właśnie wygrała, ja biłam jej brawa, bo była absolutnie fantastyczna. Mało tego, jak tak popatrzę wstecz, naprawdę nie zależy mi na tym, żeby, nie wiem, wygrał aktor, sportowiec czy influencer. Bardzo mi zależy na tym, żeby wygrała osoba, która najlepiej tańczy ze wszystkich, więc nie umniejszajmy też im. Uważam, że świat się bardzo zmienia i każdy czymś innym zasługuje na coś. Ktoś ma właśnie tyle fanów, ktoś jest świetnym aktorem, ktoś sportowcem. Właśnie takie jest życie, co pokazuje mieszanka ludzi tutaj" - powiedziała w rozmowie z Eską.

Ekspertka taneczna zauważyła również, że sytuacja jest dwustronna, ponieważ często to właśnie wielbiciele internetowych celebrytów atakują skład sędziowski. Jednocześnie Pavlović zapewniła, że darzy influencerów ogromnym podziwem ze względu na ich imponujące zasięgi.

"Pamiętaj też, że to działa w drugą stronę i fani influencerów uderzają w nas, w sędziów, że »o Jezu, już wiadomo«. Ja w ogóle nie mam nic do influencerów. Szczerze ich podziwiam, to są takie miliony. Nie wiem, ile mam u siebie, bo o to nie dbam, ale jak sobie pomyślę, wiesz, jakieś 3 miliony ludzi i jak sobie myślę, co ja musiałabym zrobić, żeby mieć 3 miliony... No nie wierzę. Mają u mnie wielki podziw" - dodała.

