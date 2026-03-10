Igor z programu The Traitors ostro o rywalach. Widzowie narzekają na jego zachowanie

Emocje wokół produkcji "The Traitors" rosną z każdym kolejnym odcinkiem, podczas gdy Igor, Natalia oraz Łucja sukcesywnie pozbywają się z gry Lojalnych. Ten pierwszy gracz musi mierzyć się ze sporą krytyką ze strony publiczności, która uważa jego postawę za irytującą z powodu nadmiernej pewności siebie. Należy jednak pamiętać, że rozgłos w każdej postaci przynosi korzyści, a najważniejsze w telewizji to wywoływanie skrajnych reakcji.

Igor z programu "The Traitors" krytykuje innych uczestników

Dziennikarka Radia Eska miała okazję porozmawiać z Igorem podczas oficjalnej premiery trzeciego sezonu programu "The Traitors". Telewizyjny Zdrajca chętnie dzielił się swoimi założeniami taktycznymi, wspominał czas spędzony na planie zdjęciowym oraz opowiadał o kulisach powstawania show. W trakcie wywiadu zdradził również, jakie konkretnie zachowania innych graczy najbardziej wyprowadzały go z równowagi.

Z wypowiedzi Igora można łatwo wywnioskować, że spora część ekipy przebywającej w zamku miała ogromny problem z oddzieleniem telewizyjnej rozgrywki od prawdziwego życia. Zarówno niektórzy Lojalni, jak i pozostali Zdrajcy rzekomo nie potrafili zachować dystansu do wydarzeń wyreżyserowanych na potrzeby formatu "The Traitors", traktując całą rywalizację zbyt dosłownie.

Nienawidzę po prostu czegoś [takiego], jak człowiek na coś się pisze, podpisuje umowę, wchodzi w coś, a potem nie może sobie z tym poradzić. To oznacza, że jesteśmy nieprofesjonalni. Ja w swoim życiu i zawodzie jestem bardzo profesjonalny i tak samo podchodzę profesjonalnie do każdego zadania, którego się podejmuję. To jest gra, to jest zadanie, które wykonuję. Po programie jesteśmy normalnie ludźmi, ja mogę kogoś prywatnie, personalnie nie lubić, ale to nie z powodu tego, co było na zamku. Ja się nie obrażę za jakieś niemiłe słowa i mam nadzieję, że ludzie vice versa do mnie - podsumował.

Wybór Zdrajców zszokował Igora Powierżę

Przedstawicielka Radia Eska zapytała kontrowersyjnego uczestnika, czy zakładał wcześniej scenariusz, w którym to właśnie Natalia będzie jego partnerką w knuciu intryg i eliminowaniu Lojalnych z zamku. Gracz odpowiedział bez wahania, że taka decyzja wywołała u niego ogromne zdumienie i był w autentycznym szoku. "Spodziewałem się Wojtka, może Magdy, ale na pewno nie Natalii" - stwierdził.

Finał 3. edycji "The Traitors" na antenie TVN

Fani formatu "The Traitors. Zdrajcy" mogą śledzić losy uczestników w każdą niedzielę dokładnie o godzinie 19:45 na kanale TVN. Trzeci sezon telewizyjnego hitu składa się z dwunastu pełnych emocji epizodów. Jeśli władze stacji nie zaplanują żadnych przerw w ramówce związanych z nadchodzącymi świętami wielkanocnymi oraz weekendem majowym, decydujące starcie w finale "The Traitors 3" zostanie wyemitowane w niedzielę, 11 maja.

