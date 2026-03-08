Szok w "The Traitors"! Ryk na obradach, gra poniżej pasa i... wielki powrót Księdza z TikToka! W jakiej roli?

"The Traitors. Zdrajcy" 3: Kto odpadł do tej pory?

W 3. sezonie "The Traitors. Zdrajcy" program wystartował z 25 uczestnikami, w 3. odcinku - startujemy już z 6 lojalnymi na minusie, czyli z 19 uczestników. W pierwszym odcinku pożegnano celebrytę-księdza Rafała, Karolinę Mrowińską i matematyka Dariusza Majerka. Następnie w Château de Bournel we Francji pożegnano Andrzeja - ławnika, którego "zamordowali" zdrajcy i Piotrka - pokerzystę, którego uczestnicy wyrzucili na okrągłym stole.

Zdrajcy - wybrani przez Malwinę Wędzikowską - to pilot Igor Powierża, trenerka wystąpień publicznych Natalię Prokaziuk i ostatnia, dobrana dodatkowo, - Łucja - aktorka.

Co działo się w poprzednim odcinku? Sprawdźcie w naszej relacji: "The Traitors. Zdrajcy": Łzy, ogień i... fatalna eliminacja po wyznaniu o chorobie! Kto odpadł?

Kolejnego zawodnika pożegnano na samym początku 3. odcinka - na śniadaniu nie zjawiła się jedna z bliźniaczek - Daria. jej siostra Iza wpadła w totalną histerię i przepłakała całe śniadanie. Malwina przypomniała, że Daria w poprzednim odcinku poświęciła się dla grupy, wychodząc dobrowolnie na platformę, dzięki czemu inni zdobyli immunitet.

- Bardzo cię kocham i zrobię wszystko żeby znaleźć zdrajców którzy cię wyeliminowali. A jak nie, to ktoś inny mnie pomści

- powiedziała Iza. Malwina zapowiedziała "wycieczkę do lasu", czyli kolejne zadanie.

"The Traitors. Zdrajcy" 3: Szok! Ksiądz Rafał wraca do gry!

Po śniadaniu doszło do szokującego zwrotu akcji! Darek, Karolina i ksiądz Rafał wrócili! Pożegnany w pierwszym odcinku jeszcze na etapie podróży, teraz znaleźli się w klatkach. Po wykonaniu zadania przez uczestników - dwoje z nich wróci do gry. Do tego każdy z nich ma tarczę, którą wręczy wybranej osobie.

- W dzisiejszej misji do zgarnięcia 20 tysięcy złotych. Pod warunkiem, że misję wykonacie w 15 minut. Jeśli przekroczycie ten czas - obcinamy połowę.

- powiedziała Malwina Wędzikowska i ruszyli. Oczywiście każdy uczestnik chciał ratować "swojego", więc panował chaos. Pierwszego uwolniono Darka, drugiego - księdza Rafała. Załamany był Maks, który liczył na "prezent" od Karoliny. Malwina ogłosiła też, że powracających Rafała i Darka broni immunitet absolutny - czyli nie zostaną wyeliminowani ani na stole, ani przez zdrajców. Ekipie udało się też zgarnąć całą nagrodę.

Maks od razu podbił do Darka i zaczął o "urabiać", opowiadając że jest wykończony psychicznie, ale chętnie mu streści co go ominęło... Z kolei strażak Tomek duchownemu Rafałowi zaczął opowiadać że pochodzi "od Wadowic, od Papieża". Czy te strategie coś dadzą?

"The Traitors. Zdrajcy": Wioletta wchodzi do gry i mąci

Wioletta, przekonując że jest najlepszym strategiem i wszyscy jej ufają, trenuje biznesy i w ogóle, zaczęła przekonywać wszystkich by dziś głosowali na Wojtka - policjanta, jutro - aktora Marcina. "Ja wskażę wszystkich trzech zdrajców dobrze, zobaczycie". No zobaczymy. Póki co wskazuje samych lojalnych.

Wyznała też, że odeszła z sekty i napisała o tym powieść. Przyznała też, że jako dziecko była gnębiona.

Wiola, lojalna, zaczęła namawiać Igora - zdrajcę, do głosowania na lojalnego - Wojtka. Średnia to reklama dla niej jako zawodowego stratega. Kucharz - Paweł Sobierajski - doniósł o tym Dorocie - policjantce, która poinformowała o tym swojego męża. W międzyczasie Darek i Rafał ustalili, że tarcze dadzą w tajemnicy i nie powiedzą, kogo uratowali przed nocnym "morderstwem".

"The Traitors. Zdrajcy": Burzliwa narada na okrągłym stole

Malwina Wędzikowska poinformowała uczestników, że w tej chwili w puli znajduje się 110 tysięcy złotych.

- Przychodzicie tutaj po to, żeby znaleźć i wypędzić zdrajców. Bądźcie czujni i uważajcie na słowa

- dodała. Pierwsza do wypowiedzi zgłosiła się Wioleta, przedstawiła jako specjalistka do zarządzania ludźmi, rekrutacji i menadżerowania zespołami. Wskazała, że "stuprocentowym zdrajcą" jest Wojtek, któremu wcześniej dała czarną różę - znak braku zaufania. Powiedziała mu, że unika też kontaktu wzrokowego i ma "odruchy zdrajcy". Poprosiła kucharza - Pawła żeby ją w tym wsparł. On za to powiedział, że na niego nie zagłosuje. Na to Wioletta nazwała jego zdrajcą bo spiskuje ze zdrajcą.

- Przed momentem powiedziałaś, ze stuprocentową pewnością, że Wojtek jest zdrajcą, ponieważ twoje doświadczenie zawodowe wskazuje na to, że bezbłędnie czytasz ludzi. To teraz poczułaś się zmanipulowana przez gościa z Radomia, który kręci omleta... Umiem wykręcić pizzę i zmanipulowałem panią menadżer która rekrutowała kadry za grube pieniądze? - powiedział Paweł. - Nie kręcisz pizzy, bo dzisiaj mi się przyznałeś gdzie pracujesz! W zajebistej restauracji i przestań ściemniać! - odpowiedziała zdenerwowana Wioleta. - No tak, ale pizzę też umiem kręcić

- odparł Paweł, tym samym rezygnując z sojuszu z Wiolą. Zdrajca Igor za to ją poparł. Jarosław Pawłóczenko, który od 25 lat jest barmanem w Trójmieście, zasugerował że Wojtek jest wycofany. Ten odpowiedział chamskim atakiem, że Jarek myśli, że zna się na ludziach, a tylko "sprzedaje drinki pijanym i naćpanym". Ostatecznie Wojtek przeprosił, ale niesmak pozostał.

Wojtek powiedział, że Wioleta - która na niego głosuje - może być zdrajcą, co podchwycił Igor. Zasugerował, że Wiola próbowała go zmanipulować do głosowania na Wojtka. Wiola więc uznała teraz, że on jest też zdrajcą i ona to wie. Jakimś cudem rykoszetem dostała też modelka Magdalena Swat, której Dorota powiedziała, że na zdrajcę "wygląda".

Igor, chcąc zaktywizować koleżankę po fachu, drugą zdrajczynię - Łucję - zapytał ją co sądzi, a ona próbowała pogrążyć Wojtka, ale przyłapał ją na kłamstwie i odwrócił ostrze podejrzeń w jej stronę. Dorota skierowała za to swój głos na Sebastiana uznając, że jest zdrajcą, bo na śniadaniu powiedział "3:0". Z kolei Seba powiedział, że Dorotę i Wojtka chyba łączy coś więcej, zauroczenie lub sojusz... Mając oczywiście rację, bo są małżeństwem, co ukrywają przed uczestnikami.

"The Traitors. Zdrajcy" kto odpadł w 3. odcinku na okrągłym stole?

Tym razem nie było jednogłośnie - raczej o włos i głosy ważyły się do ostatniej chwili. 4 głosy dostał Marcin, 5 Wojtek, a 6 - Sebastian. Czyli pożegnaliśmy kolejnego lojalnego. Odcinek startował więc z 19 uczestnikami, dwoje wróciło - Darek i Rafał, kolejny odpadł - Sebastian. Jak to określiła Malwina Wędzikowska - 4:0 dla zdrajców. Lojalnych - Andrzeja, Piotra, Darię i Sebastiana.

Po wszystkim Wojtek zaatakował Łucję, nazywając ją Laleczką Chucky. Powiedział jej w twarz że kłamała i wsadziła mu w usta nieprawdę. Podjudzona przez Mariannę Dorota też ją ostro zaatakowała. Może za ostro? Patrzyła jej w oczy mówiąc "pokaż łzy, pokaż łzy"! Magda powiedziała, że to jest znęcanie.

Do tego Dorota pokrzykiwała raz po raz że "Wojtek by tego NIGDY NIE POWIEDZIAŁ", zdradzając się poniekąd ze znajomością sprzed programu.

Łucja jednak dobrze zagrała. Na tyle słabo, że nie oszukała pary policjantów. Ale na tyle dobrze, by oszukać księdza - dał swoją tarczę chroniącą przed morderstwem. O tym komu Darek dał swoją i kogo wyeliminowali tej nocy zdrajcy - dowiemy się za tydzień. Co za emocje!

