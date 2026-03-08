Tak teraz wygląda grób Mirosława Krawczyka! Ojciec Mikołaja i teść Anety Zając nie spoczął w Warszawie. Wzruszający napis na szarfie: "Tatusiowi i Dziadkowi"

Mirosław Krawczyk zmarł 21 lutego, a tydzień później odbyło się ostatnie pożegnanie aktora i skromny pochówek w towarzystwie najbliższych. Smutną wiadomość o odejściu aktora przekazali jego współpracownicy z Teatru Wybrzeże w Gdańsku, z którym był związany przez wiele lat. W pożegnaniu napisali, że na scenie "oczarowywał szczerością", a prywatnie był kolegą o wielkim sercu.

Krawczyk urodził się w Olkuszu i w 1978 roku ukończył krakowską Państwową Wyższą Szkołę Teatralną. Swoją karierę rozpoczynał w Teatrze Śląskim w Katowicach, a później przez długie lata występował w Teatrze Wybrzeże. Widzowie znali go nie tylko z teatru – pojawiał się także w filmach i serialach, takich jak "Na Wspólnej", "Lokatorzy", "Sfora" czy "Ojciec Mateusz". Na dużym ekranie można go było zobaczyć m.in. w filmach "Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł" oraz "Disco Polo".

Zobacz także: Aneta Zając żegna niedoszłego teścia. Jedno zdjęcie i dwa wzruszające słowa

Smutne pożegnanie z kontrowersją w tle

Ostatnie pożegnanie aktora odbyło się w sobotę, 28 lutego 2026 roku, w Gdańsku. Około godziny 12:30 na Cmentarzu Srebrzysko zgromadzili się bliscy, przyjaciele i ludzie teatru, by oddać mu hołd. Wśród żałobników pojawił się syn aktora, Mikołaj Krawczyk, a także jego była partnerka Aneta Zając wraz z synami – wnukami zmarłego. Mimo trudnych relacji między byłymi partnerami wszyscy spotkali się w tym samym miejscu, by pożegnać dziadka chłopców.

Zobacz także: Pogrzeb Mirosława Krawczyka: Aneta Zając z synami i Mikołaj Krawczyk nie zamienili ani słowa

Na pogrzebie można było dostrzec także znane postaci ze świata kultury. Wśród obecnych byli m.in. Dorota Kolak, Grzegorz Gzyl oraz dyrektor Teatru Wybrzeże Adam Orzechowski. Uroczystość zgromadziła wiele osób, które w ciszy i skupieniu żegnały cenionego artystę.

Tak teraz wygląda grób Krawczyka

Dziś mogiłę Mirosława Krawczyka zdobią liczne wieńce, świeże kwiaty i wzruszające dedykacje. Na jednej z szarf pojawiły się słowa "Tatusiowi i Dziadkowi", które szczególnie poruszyły odwiedzających cmentarz. Wśród kwiatów pojawiły się także wiosenne żonkile - symbol pamięci i wdzięczności dla artysty, który przez dekady zachwycał publiczność swoim talentem. Zobaczcie zdjęcia!

Zobacz także: Wzruszające dedykacje i wiosenne kwiaty na grobie Mirosława Krawczyka. "Tatusiowi i Dziadkowi"

Zobacz więcej zdjęć. Pogrzeb Bożeny Dykiel ściągnął tłumy. Tak pożegnali wspaniałą gwiazdę!

Tak wyglądał pogrzeb Bożeny Dykiel