Lata temu zachwycała jako Dr Queen. Dziś ma 75 lat, a wygląda jakby czas nie istniał. Co za forma!

Jane Seymour po raz kolejny przypomniała, że wiek nie musi oznaczać rezygnacji z ruchu, lekkości i dobrej formy. Na nagraniu, które obiegło internet, widać aktorkę podczas ćwiczeń i rozciągania. Gwiazda nie tylko prezentuje świetną sylwetkę, ale też sprawia wrażenie osoby pełnej sił, spokoju i radości. Nic dziwnego, że pod wideo od razu posypały się zachwyty. Sama podpisała je krótko, ale wymownie:

Staying strong, stretching, and smiling at 75. I love Pilates! (ang. Jestem silna, elastyczna i uśmiechnięta w wieku 75 lat. Uwielbiam pilates!)

Jane Seymour ma 75 lat i zachwyca formą. Pilates to jej wielka miłość

To nie jest jednorazowy zryw ani pokaz pod publiczkę. Jane Seymour od dawna mówi, że regularny ruch to stały element jej życia. W zagranicznych wywiadach podkreślała, że bardzo lubi ćwiczenia w stylu pilatesu, które pomagają jej obudzić ciało i zachować sprawność. Gdy nie ma warunków na pełny trening, stawia choćby na krótkie rozruszanie się, proste ćwiczenia i rozciąganie. Dla niej liczy się konsekwencja, a nie wyciskanie z siebie wszystkiego za wszelką cenę.

Widać, że właśnie takie podejście daje efekty. Seymour nie wygląda jak ktoś, kto desperacko walczy z czasem. Przeciwnie – emanuje naturalnością i spokojem. Zamiast obsesji na punkcie wieku wybiera aktywność, mobilność i dbanie o ciało tak, by po prostu dobrze się w nim czuć.

Sekret figury Jane Seymour? Bez restrykcji, za to z rozsądkiem

Aktorka wielokrotnie zaznaczała, że nie wierzy w ostre diety i chwilowe mody. Zamiast tego stawia na jedzenie, które jest zdrowe, ale jednocześnie sprawia przyjemność. W rozmowach z amerykańskimi mediami opowiadała, że wybiera styl śródziemnomorski – z rybami, warzywami, pomidorami, oliwkami i produktami, które po prostu dobrze jej służą. Przyznawała też, że nie potrzebuje "cheat day", bo woli na co dzień jeść tak, żeby nie mieć poczucia kary ani wyrzeczenia.

To podejście świetnie pasuje do jej wizerunku. Seymour nie opowiada o cudownych trikach ani ekspresowych metamorfozach. Jej sposób wydaje się znacznie prostszy i bardziej wiarygodny – regularność, umiar i słuchanie własnego organizmu. Może właśnie dlatego od lat imponuje nie tylko figurą, ale też świeżością.

Gwiazda "Dr Quinn" mówi wprost o starzeniu. Nie chce wyglądać na 20-latkę

Ważne jest też to, jak Jane Seymour mówi o samym wieku. Nie udaje, że ma dwadzieścia lat, i nie próbuje za wszelką cenę zatrzymać czasu. Stawia też na sprawność, a nie na desperacką walkę z wiekiem. W wypowiedzi cytowanej przez Fox News Digital tłumaczyła, że nie próbuje wyglądać jak dwudziestolatka, tylko chce być możliwie sprawna i mobilna na swoim etapie życia. To podejście świetnie widać także dziś – zamiast udawać, że czas się zatrzymał, Seymour pokazuje, że można dojrzewać z klasą i wciąż imponować formą.

To brzmi wyjątkowo trzeźwo, zwłaszcza w świecie, w którym wiele gwiazd wciąż ściga się z metryką. Seymour wybiera zupełnie inną drogę – nie chce oszukiwać wieku, tylko dobrze przeżyć każdy jego etap. I trzeba przyznać, że robi to w naprawdę imponującym stylu.

Jane Seymour czuje się znacznie młodziej. Energia wciąż ją rozpiera

Co ciekawe, sama aktorka przyznaje, że psychicznie czuje się znacznie młodziej. W rozmowie z People aktorka mówiła nawet, że czasem ma wrażenie, jakby była o 20–30 lat młodsza, a energię daje jej nie tylko ruch, ale też praca, aktywność i kontakt z bliskimi. Może właśnie dlatego patrząc na jej najnowsze nagrania, trudno mówić wyłącznie o "dobrej formie". W przypadku Jane Seymour chodzi o coś więcej – o styl życia, który nie opiera się na presji, tylko na harmonii. A efekt? Dawna Dr. Quinn ma 75 lat i nadal wygląda tak, że internet przeciera oczy ze zdumienia.

