Sebastian Fabijański o Eurowizji. To dlatego raperzy nie biorą udziału w konkursie?!

Decyzja o wskazaniu polskiego kandydata do europejskiego plebiscytu tradycyjnie wywołuje gorące dyskusje. Tegoroczne eliminacje zorganizowano w wyjątkowo zagmatwanej formie, co spotkało się z ogromnym rozczarowaniem miłośników tego widowiska. Telewizyjna transmisja opierała się na wcześniej zarejestrowanych materiałach bez udziału widowni, całe show zamknęło się w zaledwie sześćdziesięciu minutach, natomiast ostateczny werdykt ogłoszono dopiero na kanapie w "Pytaniu na śniadanie". Przepustkę do Wiednia na konkurs w 2026 roku wywalczyła Alicja Szemplińska ze swoim utworem "Pray". Artystka miała już szansę zaprezentować się międzynarodowej publiczności po zwycięstwie w krajowych kwalifikacjach w 2020 roku. Wtedy plany pokrzyżowała pandemia, a w kolejnym sezonie stacja TVP wewnętrznie wytypowała Rafała Brzozowskiego. Piosenkarka bez powodzenia próbowała swoich sił również w 2023 roku. Jej najnowsza kompozycja stanowi interesującą mieszankę współczesnych rytmów, R&B oraz rapu, czyli gatunku marginalizowanego dotychczas w polskich propozycjach.

Brak polskich raperów na Eurowizji

Widzowie stale pytają o powody nieobecności gwiazd hip-hopu w eurowizyjnych eliminacjach. Ten gatunek od przeszło dekady dominuje na naszym rynku, co potwierdzają statystyki platform streamingowych i zestawienia sprzedaży OLiS. O opinię poproszono Sebastiana Fabijańskiego, aktora i muzyka, który w przeszłości znacznie aktywniej tworzył w rapowym środowisku.

Sebastian Fabijański o Eurowizji. Zwraca uwagę na jeden szczegół

Muzyczne początki Sebastiana Fabijańskiego były mocno zakorzenione w kulturze hip-hopowej, choć jego najświeższe utwory uderzają w zupełnie inne tony. Kiedy poproszono go o wyjaśnienie absencji raperów w walce o europejski festiwal, mimo ich wielkiej dominacji na krajowym rynku, gwiazdor wymienił konkretne czynniki. Aktor przedstawił własną perspektywę na niechęć tego środowiska do telewizyjnych rywalizacji.

Być może to jest przestrzeń bardziej dla popu, a nie dla estetyki rapowej? Może to też kwestia tego, że na Eurowizji trzeba śpiewać i raczej nie jest zbyt mile widziane używanie autotune'a, a jednak raperzy, śpiewając - nie oceniając tego, tylko stwierdzając fakt - bardzo często go używają. Wydaje mi się, że jednak chyba Eurowizja jest o śpiewaniu, a nie o samym utworze muzycznym, ale nie śledzę tego jakoś tego szczególnie, nie oglądam, więc nie wiem, co tam jest i jak to wygląda, ale może jest właśnie tak, jak powiedziałem - powiedział w rozmowie z Eską.

Fabijański niezadowolony z ocen. Tak mówi o Eurowizji

23