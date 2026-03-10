Agnieszka Holland nie ma złudzeń! Nie gryzie się w język i mówi o tym, co dzieje się na świecie

Agnieszka Holland nie zamierza milczeć wobec tego, co dzieje się na świecie. Reżyserka ujawniła, jaki temat chce podjąć w swoim kolejnym filmie. Po głośnej produkcji "Zielona granica" planuje opowiedzieć historię o tym, jak wyrwać się z globalnego kryzysu i stworzyć świat, w którym najważniejsze będzie człowieczeństwo.

Agnieszka Holland ma w planach nowy film? Reżyserka wyjawiła, nad jaką produkcją pracuje

Twórczość Agnieszka Holland od lat porusza tematy społeczne i polityczne. Jej film "Zielona granica" wywołał ogromną dyskusję w Polsce i za granicą, pokazując dramat migrantów na granicy. Teraz reżyserka zdradziła, że myśli już o kolejnym projekcie - i ponownie chce zmierzyć się z tematami, które definiują współczesny świat.

Agnieszka Holland rozpocznie pracę nad nowym filmem. Dystopijny obraz?

Podczas wywiadu z "Super Expressem" Agnieszka Holland została zapytana, czy w przyszłości ponownie podejmie temat tego, co dzieje się obecnie na świecie. Reżyserka przyznała, że w pewnym sensie już to zrobiła - właśnie poprzez film "Zielona granica".

Zrobiłam poprzedni film przed "Franzem Kafką". Zrobiliśmy "Zieloną granicę", który mówił bardzo dokładnie o tym, co się dzieje na świecie i co bardziej się dzieje na świecie, co przybiera powoli apokaliptyczne rozmiary - powiedziała nam reżyserka.

Jak podkreśliła, dzisiejsza rzeczywistość zaczyna przypominać scenariusz dystopijnego filmu. Dlatego tworzenie kolejnej opowieści o aktualnych wydarzeniach może być jej zdaniem dość trudne.

Robić film o tym, co dziś dzieje się na świecie, jest trochę jak realizować dystopię, bo rzeczywistość staje się dystopiczna - zauważyła reżyserka w rozmowie z "Super Expressem".

Z tego powodu Holland rozważa nieco inny kierunek dla swojego kolejnego projektu. Zamiast skupiać się wyłącznie na diagnozowaniu problemów współczesności, chciałaby spróbować opowiedzieć historię o tym, jak można z tej trudnej sytuacji wyjść.

Może bym spróbowała zrobić film o tym, jak z tego wyjść... - zastanawia się głośno Holland.

Na pytanie, czy może wyreżyseruje film, który pokazywałby świat, o którym marzymy, reżyserka nie zostawia wątpliwości.

Może marzenie to za mało. Jaki bylibyśmy realnie w stanie stworzyć, żeby to był świat, gdzie człowieczeństwo liczy się najbardziej - mówi nam na zakończenie Agnieszka Holland.

Rozmawiała Julita Buczek

Agnieszka Holland ma w planach nowy film? Reżyserka wyjawiła, nad jaką produkcją pracuje
