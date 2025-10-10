Welurowa Foremniak, długowłosa Warnke i grzeczna Sokołowska. Gwiazdy na Warszawskim Festiwalu Filmowym

Warszawski Festiwal Filmowy odbywa się w stolicy Polski po raz 41. i posiada bogaty, 10-dniowy program. Mamy między innymi 112 pełnometrażowych filmów fabularnych, 56 krótkich metraży, kilkanaście dokumentów, światowe premiery, kilka konkursów. Filmem otwarcia jest "Rocznica" w reżyserii Jana Komasy, pierwszy zrealizowany w USA projekt polskiego reżysera, który bierze też udział w konkursie międzynarodowym, najważniejszym w ramach wydarzenia. Jak czytamy na oficjalnej stronie wydarzenia, o Grand Prix 41. WFF powalczy łącznie 15 premierowych produkcji z całego świata, w tym nowy film laureata Oscara Mike'a van Diem pt. "Dziewczęta". - Oprócz "Rocznicy" w stawce znalazły się również nowe obrazy Wojciecha Smarzowskiego ("Dom dobry") i Macieja Sobieszczańskiego ("Brat"). Filmy oceniane będą przez międzynarodowe jury, a na zwycięzcę czeka nagroda w wysokości 100 tysięcy złotych - opisuje Polskie Radio.

41. Warszawski Festiwal Filmowy potrwa w dniach 10-19 października. Seanse odbywać będą się w wielu miejscach stolicy:

kino Atlantic – seanse od godz. 15.30 (od 13.00 w weekendy),

Kinoteka – seanse od godz. 15.30 (od 13.00 w weekendy),

kino LUNA - seanse od godz. 16.00,

KINOMUZEUM MSN, ul. Marszałkowska 103, seanse od godz. 16.00 (od 13.30 w weekendy),

kino ILUZJON - sekcja "Kino, moja miłość",

Varso Tower - sekcja "Kino w chmurach",

Sala pod Pelikanem - "BOOM Generation - bezpłatne seanse dla seniorów".

Oczywiście w ramach tak wielkiego, prestiżowego wydarzenia w Warszawie, swoją obecność musiały zaznaczyć polskie gwiazdy i celebryci. Pojawili się aktorzy, aktorki, muzycy, filmowcy - prawdziwa plejada. Szczegóły poniżej.

Warszawski Festiwal Filmowy. Aktorzy, muzycy i filmowcy. Gwiazdy zadały szyku

Na czerwonym dywanie podczas inauguracji wydarzenia fotoreporter "Super Expressu" uchwycił wiele gwiazd, które postanowiły pojawić się na Warszawskim Festiwalu Filmowym. Mogliśmy podziwiać między innymi Małgorzatę Foremniak, ubraną w gustowną, welurową marynarkę, ale też ugrzecznioną Anitę Sokołowską czy długowłosą Katarzynę Warnkę. Pojawiła się też wiceministra kultury - Marta Cienkowska oraz ceniona reżyserka Agnieszka Holland. Do tego Hanna Bakuła, Kinga Burzyńska czy Allan Starski - wybitny polski scenograf, zdobywca Oscara za scenografię do filmu Stevena Spielberga "Lista Schindlera" z 1993 roku. Statuetkę otrzymał wspólnie z Ewą Braun, również scenografką, która brała udział w produkcji.

Wprawne oko dostrzeże również Michała Mikołajczaka, bez Edyty Zając (!), Katarzynę Chatys oraz dawno niewidzianą Weronikę Rosati. Dosyć nieoczywiste było też pojawienie się rapera Quebonafide w towarzystwie nowej dziewczyny. Zresztą, zobaczcie sami!

Galeria zdjęć: Warszawski Festiwal Filmowy. Welurowa Foremniak, długowłosa Warnke i grzeczna Sokołowska