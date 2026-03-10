Błąd w finale odcinka "Jeden z dziesięciu". Produkcja wydała oficjalne oświadczenie

2026-03-10

Słynny teleturniej Telewizji Polskiej od ponad 30 lat gromadzi przed telewizorami rzesze wiernych widzów. Format prowadzony przez niezastąpionego Tadeusza Sznuka obfituje w zaskakujące momenty i niespodziewane zwroty akcji. Tym razem głośno zrobiło się o wpadce, którą dostrzeżono dopiero po emisji odcinka w telewizji. Twórcy formatu musieli zabrać głos.

Kultowy program "Jeden z dziesięciu", emitowany na antenach Telewizji Polskiej od dekad, utrzymuje się na szczycie popularności i łączy pokolenia. Uczestnicy stający do rywalizacji muszą imponować wszechstronną wiedzą z wielu dziedzin życia. Ogromna w tym zasługa Tadeusza Sznuka, który swoją elokwencją i taktem nadaje audycji unikalny charakter. Ostatnio jednak spokojny przebieg rywalizacji został zakłócony przez niecodzienne zdarzenie, obok którego fani formatu nie przeszli obojętnie.

"Jeden z dziesięciu" to fenomen. Program Tadeusza Sznuka uwielbiają miliony

Teleturniej zadebiutował w stacji w 1994 roku jako polska odpowiedź na brytyjski hit "Fifteen to One". Gospodarzem nieprzerwanie pozostaje ten sam wybitny dziennikarz radiowy i telewizyjny, obecny w mediach od lat siedemdziesiątych. Przez dekady produkcja dostarczyła niezliczonych emocji oraz potężnej dawki edukacji. Zeszły rok należał do genialnego ekonomisty Artura Baranowskiego, który bezbłędnie poradził sobie z 48 zagadnieniami i wywalczył rekordowe 803 punkty. Choć mógłby walczyć o wygraną całej serii kultowego formatu "Jeden z dziesięciu", ostatecznie nie zjawił się w wielkim finale.

Poważny błąd w finale odcinka "1 z 10". Produkcja wydaje komunikat

Inauguracja najnowszego sezonu przyniosła spore zamieszanie w decydującej fazie gry. Przy pulpitach została już tylko trójka graczy, gdy doszło do pomyłki kompletnie zignorowanej przez obecnych w studiu. Jedna z zawodniczek, pani Małgorzata, skierowała pytanie do pani Zuzanny. Ta odpowiedziała bezbłędnie i przekazała kolejkę panu Krzysztofowi. Mężczyzna potknął się na swoim zadaniu, więc prawo wyboru powinno wrócić do Zuzanny. Niespodziewanie do głosu ponownie doszła Małgorzata i niezgodnie z zasadami wyznaczyła swoją rywalkę.

Wytypowana wbrew regułom "Jednego z dziesięciu" Zuzanna udzieliła dobrej odpowiedzi, jednak na koniec musiała uznać wyższość Małgorzaty, tracąc do niej dziewiętnaście punktów. Reakcja na błąd w studiu pozwoliłaby poszkodowanej wziąć pytanie na siebie, co mogłoby zmienić układ sił na ekranie. Wobec licznych uwag od telewidzów twórcy opublikowali w sieci specjalne oświadczenie na początku marca. Przyznali w nim, że wpadka umknęła wszystkim podczas realizacji.

"Faktycznie, podczas nagrania 1. odcinka 153. edycji teleturnieju, w trakcie rozgrywki doszło do błędnego wyznaczenia Zawodniczki. Pomyłka, nie została niestety wychwycona w trakcie nagrania – ani przez Zespół Redakcyjny, ani przez Uczestników - w tym również panią Zuzannę, która została wyznaczona do odpowiedzi. Szczęśliwie odpowiedziała na zadane pytanie i zdobyła dodatkowe punkty. Gra była kontynuowana zgodnie z przebiegiem zarejestrowanym podczas nagrania. Pragniemy podkreślić, że była to niezamierzona pomyłka realizacyjna, za którą serdecznie przepraszamy Uczestników Programu oraz Widzów. Bardzo dziękujemy za Państwa czujność i przekazane uwagi" - czytamy.

Pytaniem otwartym pozostaje teraz kwestia ewentualnej rekompensaty. Widzowie zastanawiają się nad powtórzeniem finałowej rozgrywki lub specjalnym zaproszeniem poszkodowanej uczestniczki do ostatecznego starcia.

