Tadeusz Sznuk to nie tylko pan z telewizji. Kim był, zanim trafił na ekrany?

Biografia Tadeusza Sznuka ujawnia, że ikona telewizji jest z wykształcenia magistrem inżynierem elektronikiem

Teleturniej „Jeden z dziesięciu” to najdłużej emitowany format tego typu w historii polskiej telewizji

Twórcy programu wskazują, że jednym z kluczowych kryteriów dla prowadzącego była umiejętność zrobienia „durnej miny”

Niewiele osób wie, że Tadeusz Sznuk jest również licencjonowanym pilotem samolotów i śmigłowców

Telewizja Polska potwierdza, że nowa edycja programu „Jeden z dziesięciu” rozpoczyna się już jutro, 6 marca 2026 roku

Kim z wykształcenia jest Tadeusz Sznuk? Zaskakujące fakty z jego biografii

Choć miliony Polaków kojarzą go z nienagannym garniturem i spokojem, droga Tadeusza Sznuka do telewizji nie była oczywista. Urodzony 16 lipca 1943 roku w Kielcach, swoją karierę w mediach rozpoczął już w 1959 roku w Rozgłośni Harcerskiej, gdzie przez pięć lat pracował jako lektor i reporter. Od 1964 roku jego głos stał się jednym z symboli Polskiego Radia, zwłaszcza dzięki audycjom „Sygnały dnia” oraz kultowemu „Latu z Radiem”, które po raz pierwszy poprowadził 1 lipca 1971 roku.

Mało kto wie, że z wykształcenia Tadeusz Sznuk jest magistrem inżynierem elektronikiem, a dyplom uzyskał w 1970 roku na Politechnice Warszawskiej. Zanim w pełni poświęcił się mediom, przez dekadę pracował w swoim wyuczonym zawodzie, co dodaje jego biografii fascynującego wymiaru. Jego pasje wykraczają zresztą daleko poza studio – jest licencjonowanym pilotem samolotów i śmigłowców, a swoją wiedzą dzielił się jako komentator pokazów lotniczych oraz autor artykułów w magazynie „Skrzydlata Polska”.

Jak długo „Jeden z dziesięciu” jest na antenie i na czym polega jego fenomen?

Od 1994 roku Tadeusz Sznuk jest nierozerwalnie związany z teleturniejem „Jeden z dziesięciu”, który stał się najdłużej emitowanym formatem tego typu w historii polskiej telewizji. Program, oparty na brytyjskiej licencji „Fifteen to One”, doczekał się już ponad 152 edycji i 3500 odcinków, gromadząc przed telewizorami rzesze wiernych fanów. Popularność nie słabnie, o czym świadczą wyniki oglądalności z jesieni 2025 roku, gdy odcinki potrafiły przyciągnąć nawet ponad milion widzów.

Prawdziwym sercem tego sukcesu jest jednak osobowość samego prowadzącego, który stał się synonimem klasy, elegancji i ogromnej wiedzy. Jego spokój, opanowanie i kultura osobista tworzą atmosferę, w której uczestnicy czują się komfortowo, a widzowie zyskują wzór profesjonalizmu bez zbędnego blichtru. Co ciekawe, sam Sznuk przyznaje, że prywatnie bywa „nerwusem”, a jego ekranowy spokój to efekt świadomej pracy, którą sam porównuje do kamiennej twarzy Bustera Keatona.

Jaki jest sekret Tadeusza Sznuka? Kluczem okazała się „durna mina”

Uczestnicy programu jednogłośnie podkreślają, że Tadeusz Sznuk jest człowiekiem dowcipnym, precyzyjnym i taktownym, a jego błyskotliwe komentarze na temat odpowiedzi graczy często stają się hitami internetu, zdobywając setki tysięcy wyświetleń. Jego styl komunikacji, oparty na szacunku i empatii, jest przykładem tego, jak budować pozytywne relacje. Co ciekawe, jednym z niecodziennych kryteriów, które pomogły mu zdobyć tę rolę, była umiejętność zachowania neutralnego wyrazu twarzy, określonego przez twórców jako „durna mina”, aby nie zdradzać graczom poprawności odpowiedzi.

Jakie nagrody i odznaczenia otrzymał Tadeusz Sznuk? Lista wyróżnień

Tadeusz Sznuk to nie tylko ikona telewizji, ale także wzór do naśladowania w sferze komunikacji i kultury osobistej. Jego styl, pełen szacunku dla rozmówcy i dbałości o piękną polszczyznę, jest wartością samą w sobie, niczym rzadki klejnot w dzisiejszych, dynamicznych czasach. Potwierdzeniem jego statusu jest imponująca lista nagród, które zdobył na przestrzeni lat, w tym Diamentowy i Złoty Mikrofon Polskiego Radia oraz tytuł Mistrza Mowy Polskiej.

Jego wkład w polską kulturę został doceniony także przez widzów, którzy trzykrotnie przyznali mu Telekamerę w kategorii „osobowość telewizyjna”, co w 2016 roku zaowocowało Złotą Telekamerą. W 2011 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, co jest jednym z najwyższych polskich odznaczeń państwowych. Wszystkie te wyróżnienia podkreślają jego wyjątkową pozycję w świecie mediów i status niekwestionowanego autorytetu.

Jaka jest przyszłość „Jeden z dziesięciu”? Znamy datę nowej edycji teleturnieju

Po okresie niepewności w 2025 roku fani programu mogą odetchnąć z ulgą – Telewizja Polska oficjalnie potwierdziła kontynuację emisji teleturnieju. Nowa, 153. edycja „Jeden z dziesięciu” rozpocznie się już jutro, w piątek 6 marca 2026 roku, o godzinie 18:50 na antenie TVP2. Mimo że w lipcu tego roku Tadeusz Sznuk skończy 83 lata, nie zamierza rezygnować z pracy, którą, jak sam z uśmiechem przyznaje, traktuje jako sposób na „dorabianie do niezbyt wysokiej emerytury z radia”, co pokazuje jego niezwykłą energię i zaangażowanie.