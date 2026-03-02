Przepis na długowieczność Ireny Santor. Te cztery proste zasady może stosować każdy

Sama artystka ujawnia, że jej przepis na długowieczność to przede wszystkim mentalne nastawienie, a nie skomplikowane zabiegi

91-letnia Irena Santor nie zwalnia tempa. Na czym polega jej fenomen?

Irena Santor, nazywana Pierwszą Damą Polskiej Piosenki, od ponad 70 lat zachwyca na scenie, a jej energia zdaje się nie mieć końca. Mimo ukończonych 91 lat, artystka nie zwalnia tempa, czego dowodem była chociażby jej jubileuszowa trasa koncertowa po piętnastu miastach w Polsce pod koniec 2024 roku. To najlepszy dowód na to, że prawdziwa pasja nie pyta o metrykę.

Jej sekret długowieczności tkwi w podejściu do życia, które sama określa prostą, lecz niezwykle trafną myślą, że starość to nie wiek, a punkt widzenia. Artystka konsekwentnie odrzuca myślenie o starości jako o czymś smutnym i biernym, co udowodniła, wracając na scenę po rzekomym zakończeniu kariery w 1991 roku. Ta nieugięta postawa, połączona z dorobkiem ponad tysiąca nagranych piosenek, czyni ją niezrównaną inspiracją dla kolejnych pokoleń.

Ponadczasowa elegancja Ireny Santor. Proste zasady, by wyglądać z klasą

Irena Santor od lat jest synonimem nienagannej elegancji, a jej rady na temat tego, jak zachować klasę w dojrzałym wieku, są proste i ponadczasowe. Według artystki kluczem jest dbanie o ład i czystość. Podkreśla, że kobieta nie powinna być niechlujna, lecz z szacunku dla otoczenia mieć starannie wykonaną fryzurę i dyskretny makijaż. Jej stylizacje, takie jak niedawno prezentowany niebiesko-szary garnitur z elegancką bluzką, potwierdzają, że klasyka połączona z nowoczesnymi akcentami to przepis na zawsze udany wygląd, niezależnie od wieku.

Sekret witalności Ireny Santor. Te codzienne nawyki pomagają zachować energię

Przepis na długowieczność według Ireny Santor to zaskakująco prosta recepta, oparta na zbiorze codziennych nawyków. Artystka każdy dzień zaczyna od lekkiej aktywności fizycznej, idealnej dla seniorów, koncentrując się na rozciąganiu i mobilizacji stawów. Równie ważny jest dla niej stały kontakt z ludźmi i unikanie izolacji, o czym świadczą jej bliskie przyjaźnie, m.in. z Alicją Majewską. To właśnie otwartość na innych oraz nieustanna ciekawość świata są, jej zdaniem, kluczem do zachowania witalności na długie lata.

Zmarszczki to nie problem, a dzieło natury. Filozofia piękna Ireny Santor

W czasach kultu młodości Irena Santor jest strażniczką fundamentalnej prawdy, że piękno dojrzałej kobiety płynie z jej wnętrza. Artystka podkreśla, że oczy muszą błyszczeć tym, co nosi się w sercu, a zmarszczki są naturalnym dziełem natury, którego nie należy się wstydzić. Jej zdaniem, jeśli natura rzeźbi naszą twarz z upływem lat, to wie, co robi, a próba ukrycia wieku jest zaprzeczeniem autentyczności.

Ta filozofia znajduje odzwierciedlenie w całej jej drodze artystycznej, którą przeszła jako samouk estradowy bez formalnego wykształcenia muzycznego. Na scenie, jak sama wielokrotnie podkreślała, liczy się przede wszystkim osobowość, siła charakteru i bycie sobą, a nie naśladowanie innych. To właśnie ta autentyczność sprawiła, że jej głos, porównywany do muzyki Chopina, porusza serca słuchaczy od dekad.

