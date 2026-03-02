Ulga na internet w PIT 2025. Sprawdź, dlaczego to może być ostatnia szansa na 760 zł zwrotu

Kluczowa zasada dwóch lat oznacza, że rozliczenie PIT za 2025 rok to dla wielu ostatnia szansa na odliczenie internetu

Ministerstwo Finansów precyzuje, że odliczenie internetu w pakiecie z TV jest możliwe tylko przy wyraźnie wyszczególnionej kwocie na fakturze

Małżonkowie rozliczający się wspólnie mogą podwoić roczny limit ulgi na internet do 1520 zł, ale kluczowe są osobne dokumenty potwierdzające wydatki

Oficjalne wytyczne wskazują, że ulga na internet nie obejmuje kosztów zakupu routera, opłaty aktywacyjnej ani serwisu technicznego

Ile można odliczyć za internet w PIT 2025? Sprawdź limit dla singla i małżeństwa

Rozliczenie PIT za 2025 rok to dla wielu z nas coroczny obowiązek, ale też szansa na odzyskanie części pieniędzy. Jednym ze sposobów jest popularna ulga na internet, która pozwala obniżyć należny podatek. Dzięki niej część wydatków na domowy dostęp do sieci może wrócić prosto do naszej kieszeni. Warto wiedzieć, że maksymalna kwota odliczenia wynosi 760 złotych na osobę w skali roku.

Co ważne, ten roczny limit 760 zł jest stały, nawet jeśli nasze rachunki były wyższe. Małżonkowie rozliczający się wspólnie mają jednak powód do zadowolenia, ponieważ mogą skorzystać z podwójnego limitu, odliczając łącznie aż 1520 zł. Muszą jednak pamiętać, że warunkiem jest posiadanie osobnych faktur, wystawionych na każdego z nich. Jak podają oficjalne źródła rządowe, niewykorzystana w danym roku kwota niestety przepada, dlatego warto pilnować terminów i możliwości.

Jak długo można odliczać internet? Zasada dwóch lat i warunki dla emerytów

To najważniejsza zasada, o której łatwo zapomnieć: z ulgi na internet można skorzystać wyłącznie w dwóch następujących po sobie latach podatkowych. To sygnał alarmowy dla tych, którzy pierwszy raz odliczyli internet w zeznaniu za 2024 rok. Rozliczenie za rok 2025 to dla nich ostatnia szansa na skorzystanie z tego odliczenia. Po tym okresie ta możliwość bezpowrotnie przepada.

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów, jeśli debiutujemy z ulgą w zeznaniu za 2025 rok, prawo do odliczenia będzie nam przysługiwać również za rok 2026. Warto jednak zwrócić szczególną uwagę na sytuację seniorów. Ulga internetowa dla emeryta jest jak najbardziej dostępna, ale jeśli ZUS rozlicza go na formularzu PIT-40A, to aby skorzystać z odliczenia, konieczne będzie samodzielne złożenie zeznania PIT-37. Ulga przysługuje osobom składającym deklaracje PIT-37, PIT-36 oraz ryczałtowcom na PIT-28.

Jak udokumentować wydatki na internet? Sprawdź listę i uważaj na pakiety z TV

Zastanawiasz się, jakie dokumenty do ulgi na internet będą potrzebne? Aby bezbłędnie skorzystać z odliczenia, warto przygotować dowody poniesionych wydatków. Zgodnie z oficjalnymi wytycznymi może to być faktura VAT, rachunek lub potwierdzenie przelewu bankowego. Kluczowe jest, aby na dokumencie znajdowały się nasze dane, dane sprzedawcy, rodzaj usługi oraz kwota zapłaty. Prawdziwa pułapka czeka na osoby korzystające z pakietów usług, np. internetu z telewizją. W takim przypadku na fakturze musi być wyraźnie wyszczególniona kwota za sam dostęp do sieci. Bez tego odliczenie nawet części rachunku będzie niemożliwe.

Czy można odliczyć router lub instalację? Te koszty nie wchodzą w skład ulgi

Prawo do odliczenia obejmuje wyłącznie comiesięczny abonament za dostęp do internetu, niezależnie od technologii, czy jest to łącze stałe, bezprzewodowe, czy mobilne. Warto jednak znać listę wykluczeń, by uniknąć błędów. Oficjalne informacje Ministerstwa Finansów jasno precyzują, że ulga nie obejmuje żadnych dodatkowych kosztów. Oznacza to, że nie odliczymy wydatków na zakup sprzętu (np. routera), opłaty aktywacyjnej, kosztów instalacji, modernizacji czy serwisu technicznego. Odliczeniu nie podlegają również te opłaty, które zostały nam już w jakikolwiek sposób zwrócone, na przykład w ramach dofinansowania.

Gdzie wpisać ulgę na internet w PIT? Instrukcja wypełniania PIT/O i termin

Pamiętajmy o ostatecznym terminie: czas na złożenie rocznego zeznania podatkowego za 2025 rok mija 30 kwietnia 2026 roku. Aby skorzystać z ulgi, kluczowe jest wypełnienie załącznika PIT/O. To właśnie tam, w odpowiedniej rubryce, wpisujemy kwotę poniesionych i udokumentowanych wydatków, pilnując, by nie przekroczyć limitu 760 zł. Następnie tę kwotę trzeba przenieść do głównego formularza, np. w przypadku PIT-37 ulga na internet znajdzie swoje miejsce w odpowiedniej sekcji. Cały proces jest znacznie prostszy, jeśli zdecydujemy się skorzystać z usługi Twój e-PIT na portalu podatki.gov.pl, która w dużej mierze automatyzuje rozliczenie i podpowiada właściwe pola.

11