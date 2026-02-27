Gry karciane to nie tylko lek na samotność. Ta prosta rozrywka może chronić przed demencją

Badania Uniwersytetu Kalifornijskiego ujawniają, jak gra w brydża może obniżyć ryzyko choroby Alzheimera nawet o 75%

Remik i kanasta to skuteczne ćwiczenie na pamięć krótkotrwałą, które spowalnia naturalne starzenie się umysłu

Analiza polskich badaczy potwierdza, że nauka gry w brydża ponad dwukrotnie spowalnia utratę zasobów poznawczych u seniorów 75+

Regularne spotkania przy kartach to sprawdzony sposób na walkę z zimową samotnością i budowanie relacji międzypokoleniowych

Jak walczyć z samotnością zimą? Gry karciane to sprawdzony sposób

Kiedy dni stają się krótsze, a pogoda nie zachęca do wyjścia, wielu seniorów w Polsce boleśnie odczuwa skutki izolacji społecznej. Problem, jakim jest samotność osób starszych, według danych dotyka aż 68% z nich, a blisko 5 milionów żyje na co dzień bez towarzystwa. Długotrwałe osamotnienie to sygnał alarmowy i prosta droga do pogorszenia nastroju, a nawet rozwoju depresji.

Okazuje się, że zaskakującą receptą na te dolegliwości może być talia kart i towarzystwo przy wspólnym stole. Gry takie jak brydż, remik czy kanasta to nie tylko świetna rozrywka, ale przede wszystkim sprawdzony sposób na aktywność umysłową seniorów i budowanie cennych relacji. Regularne spotkania pomagają przełamać monotonię, a przy tym mogą zmniejszyć ryzyko zaburzeń lękowych czy narastających problemów z pamięcią.

Jak brydż wpływa na mózg? Badania potwierdzają niższe ryzyko Alzheimera

To nie pomyłka. Gra w brydża może mieć realny, profilaktyczny wpływ na zdrowie mózgu, stając się ważnym elementem w profilaktyce choroby Alzheimera. Badania profesor Marian Cleeves Diamond z Uniwersytetu Kalifornijskiego wykazały, że regularne rozgrywki mogą obniżyć ryzyko rozwoju tej choroby nawet o 75%. Dzieje się tak, ponieważ brydż to niezwykle złożony trening poznawczy dla naszego umysłu.

Sekret tej skuteczności tkwi w jednoczesnej aktywacji lewej i prawej półkuli mózgu, co jest rzadkością podczas codziennych czynności. Gra wymaga bowiem nie tylko logicznego myślenia i planowania, ale również intuicji oraz ścisłej współpracy z partnerem. Potwierdzają to także ciekawe badania z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wykazały one, że pacjenci w wieku 75+ po roku nauki gry w brydża (3 godziny tygodniowo) mieli ponad dwukrotnie mniejszą utratę zasobów poznawczych.

Remik i kanasta na dobrą pamięć. Jak te gry ćwiczą umysł seniora?

Choć brydż często nazywany jest królem gier umysłowych, remik i kanasta również oferują ogromne korzyści dla mózgu, koncentrując się na innych jego funkcjach. Te popularne gry karciane to doskonałe ćwiczenie pamięci krótkotrwałej i operacyjnej, ponieważ wymagają ciągłego śledzenia kart i szybkiego podejmowania decyzji. Potwierdza to badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Edynburskim na grupie ponad 1000 osób, które pokazało, że regularne granie w tradycyjne gry karciane spowalnia starzenie się umysłu, zwłaszcza w obszarze pamięci i szybkości myślenia. Co ciekawe, naukowcy odkryli też, że już 90-minutowa partia brydża może znacząco zwiększyć liczbę białych krwinek, co wspiera naszą odporność.

Gdzie senior może nauczyć się grać w brydża? Program Brydż 60+ i inne opcje

Rozpoczęcie przygody z kartami jest łatwiejsze, niż się wydaje, i nigdy nie jest na nie za późno. Dobrym pomysłem może być sprawdzenie lokalnych inicjatyw, takich jak ogólnopolski program Brydż60+, który działa już w ponad 300 ośrodkach i zrzesza setki seniorów chętnych do nauki i wspólnej gry. Warto też wiedzieć, że na rynku dostępne są specjalne talie kart, na przykład z powiększonymi symbolami, które ułatwiają rozgrywkę osobom ze słabszym wzrokiem. To cenna nutka optymizmu: wspomniane wcześniej badania pokazują, że nawet osoby, które zaczęły intensywnie grać dopiero między 70. a 76. rokiem życia, wykazały znacznie mniejszy spadek szybkości myślenia.

Wspólna gra to lek na samotność. Jak karty łączą pokolenia i budują przyjaźnie?

Największą wartością spotkań przy kartach jest jednak walka z izolacją, która zimą może dotykać seniorów szczególnie mocno. Regularne rozgrywki stają się doskonałym pretekstem do wyjścia z domu, nawiązania nowych znajomości i podtrzymania starych przyjaźni. To właśnie ten bezcenny, społeczny aspekt jest tarczą chroniącą przed depresją sezonową i bolesnym poczuciem wykluczenia.

Wspólna gra wyzwala też całą lawinę pozytywnych emocji. Śmiech i satysfakcja z wygranej stymulują produkcję endorfin, czyli naszych naturalnych hormonów szczęścia. Karty mogą stać się również wspaniałym narzędziem międzypokoleniowym, łącząc seniorów z dziećmi i wnukami przy jednym stole. To niezawodny sposób na budowanie ciepłych, rodzinnych wspomnień i zacieśnianie relacji na lata.