Czytanie książek po 50-tce. Jak sąsiedzkie biblioteczki pomagają walczyć z samotnością?

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Regina Lisiak
2026-02-26 12:16

Gdy za oknem zimowa szaruga, a dni stają się krótsze, wielu seniorów szuka sposobu na nudę i samotność. Okazuje się, że zwykły spacer po książkę może być czymś znacznie więcej niż tylko sposobem na znalezienie nowej lektury. Ta prosta i darmowa czynność kryje w sobie sekret nie tylko na lepsze samopoczucie, ale nawet na dłuższe życie.

Jadwiga Werhun w Kobylej.jpg

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Na pierwszym planie, na drewnianym blacie stołu, leżą rozłożone okulary korekcyjne w ciemnych oprawkach, z odbiciami światła na soczewkach. Tuż za nimi, centralnie, leży otwarta książka o brązowej okładce, z szeroko rozłożonymi, lekko pożółkłymi stronami. Kartki książki są uniesione, tworząc wrażenie ruchu, a w tle widać rozmyte wnętrze pomieszczenia z elementami w odcieniach brązu i bieli.
  • Badanie Uniwersytetu Yale ujawnia, że czytanie przez 30 minut dziennie może zmniejszyć ryzyko śmierci o 23%
  • Zwykły spacer do sąsiedzkiej biblioteczki to skuteczny sposób na walkę z depresją sezonową i samotnością seniorów
  • Analiza zjawiska bookcrossingu potwierdza, że wymiana książek realnie wzmacnia więzi sąsiedzkie i buduje lokalne wspólnoty
  • Regularna lektura stymuluje mózg i buduje tzw. rezerwę poznawczą, pomagając na dłużej zachować sprawność intelektualną

Czym jest bookcrossing i jak działają sąsiedzkie biblioteczki?

Zima wcale nie musi oznaczać nudy w czterech ścianach. Wręcz przeciwnie, to idealny czas, by znaleźć świetną lekturę tuż za rogiem, i to zupełnie za darmo. Mowa o bookcrossingu, czyli społecznej wymianie książek, światowej idei, która od 2003 roku z powodzeniem działa również w Polsce. Zasada jest prosta: pozostawiasz przeczytane powieści w specjalnych, publicznych miejscach, aby każdy mógł je zabrać, przeczytać i puścić dalej w obieg.

Ta prosta, a zarazem genialna inicjatywa, wspierana przez samorządy w ramach akcji takich jak „Wrocław nie marnuje”, przynosi same korzyści. Po pierwsze, promuje czytelnictwo, dając bezpłatny dostęp do literatury. Po drugie, pomaga budować więzi między miłośnikami książek i jest doskonałym sposobem na budowanie relacji sąsiedzkich. Wreszcie, nadając starym tomom drugie życie, pozwala realnie zadbać o środowisko.

Jak czytanie wpływa na długość życia? 

Jak to możliwe, że lektura staje się niemal receptą na długowieczność, zwłaszcza po 50. roku życia? To proste: regularna aktywność umysłowa stymuluje mózg, działając jak siłownia dla naszych szarych komórek i budując tak zwaną rezerwę poznawczą. Wspomniana publikacja potwierdza, że jest to doskonały sposób na dbanie o mózg. Dzięki temu seniorzy mogą skuteczniej chronić się przed zaburzeniami pamięci i na dłużej zachować sprawność intelektualną.

Samotność i depresja sezonowa seniorów. Jak pomaga spacer po książkę?

Zimą, gdy dni stają się krótsze, a pogoda nie zawsze zachęca do wyjścia z domu, wielu z nas odczuwa spadek nastroju i poczucie izolacji. Właśnie wtedy sąsiedzka biblioteczka staje się doskonałym pretekstem do krótkiego spaceru. Taki niewielki wysiłek pobudza krążenie, może wzmacniać odporność i poprawia samopoczucie dzięki wydzielaniu endorfin. Regularna aktywność fizyczna to sprawdzony sposób na walkę z objawami depresji sezonowej, które często nasilają się z powodu braku światła słonecznego. Co więcej, to prosta metoda na przełamanie samotności. Ten problem, jak wykazały badania Polskiego Czerwonego Krzyża z ubiegłego roku, może dotykać aż 36% osób starszych w Polsce.

Biblioterapia i więzi sąsiedzkie. Jak wymiana książek łączy ludzi?

Jedna książka może być początkiem wspaniałej znajomości. Wymiana lektur to często naturalny pretekst do sąsiedzkich rozmów, które przełamują lody i rodzą nowe przyjaźnie. Inicjatywy takie jak bookcrossing mają niezwykłą moc przekształcania anonimowej przestrzeni publicznej w tętniące życiem miejsce spotkań. Doskonale widać to na przykładzie Serocka, gdzie mieszkańcy regularnie korzystający z wymiany książek deklarują lepsze samopoczucie i silniejsze poczucie przynależności do lokalnej wspólnoty.

Dla seniorów dzielenie się wrażeniami z lektury ma dodatkową wartość, znaną w terapii jako biblioterapia. Uczestnictwo w dyskusjach, czy to przy plenerowej biblioteczce, czy w nieformalnym klubie książki, daje bezcenne poczucie bycia potrzebnym i wysłuchanym. To również fantastyczny trening dla umysłu, który poprawia koncentrację i pamięć. Co najważniejsze, takie spotkania zapewniają tak ważne wsparcie emocjonalne, zwłaszcza w trudniejszych, zimowych miesiącach.

Przeczytaj także:
Spłaciłeś kredyt przed terminem? Możesz odzyskać pieniądze za niewykorzystane u…
Super Express Google News
Badania lekarskie
Galeria zdjęć 16
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CZYTANIE KSIĄŻEK
LIFESTYLE 50+
ZDROWIE 50+
KULTURA 50+