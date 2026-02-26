Darmowe konto bankowe z premią? Zobacz, jakie ukryte opłaty mogą cię zaskoczyć

Analiza regulaminów pokazuje, że obiecany bonus za założenie konta wymaga spełnienia ścisłych warunków, takich jak regularne płatności kartą

Badania z 2026 roku ujawniają, że kluczowe dla bezpieczeństwa pieniędzy w banku jest świadome unikanie oszustw phishingowych i vishingowych

Nawet „darmowe” konto bankowe może generować ukryte opłaty za brak transakcji czy wypłaty z obcych bankomatów

Eksperci ZUS wskazują, jak przenieść emeryturę do innego banku bez ryzyka opóźnień w wypłacie świadczenia

Bonus za założenie konta w banku. Jakie warunki trzeba spełnić, by dostać premię?

Banki coraz śmielej zabiegają o pieniądze seniorów, kusząc ich wysokimi premiami za założenie lub przeniesienie konta. Nic dziwnego, skoro według danych na 2026 rok średnia emerytura w Polsce wynosi już 3862,61 zł, a po marcowej waloryzacji nawet najniższe świadczenie wzrosło do 1978,49 zł brutto. Jedną z najgłośniejszych ofert na rynku jest propozycja Alior Banku, który obiecuje nowym klientom nawet 1000 zł bonusu.

Jednak tak hojna obietnica to sygnał alarmowy, że diabeł tkwi w szczegółach. Aby otrzymać pełną premię, zazwyczaj trzeba aktywnie korzystać z konta, na przykład wykonując co miesiąc minimum pięć płatności kartą lub BLIK-iem. Banki często wymagają również regularnych wpływów na rachunek, na przykład minimum 1000 zł z innego banku, oraz korzystania z aplikacji mobilnej.

"Darmowe" konto bankowe. Jakie ukryte opłaty mogą cię zaskoczyć?

Najczęstszą pułapką w promocjach bankowych jest skupianie się wyłącznie na obiecanej premii i ignorowanie regulaminu oraz tabeli opłat. Prawie wszystkie „darmowe” konta mają ukryte warunki, których niespełnienie wiąże się z kosztami. Przykładowo, brak pięciu transakcji kartą w miesiącu może skutkować opłatą w wysokości 2,50 zł, co w skali roku oznacza stratę 30 zł. Te ukryte opłaty bankowe to również często pomijane koszty przelewów natychmiastowych (około 5 zł), powiadomień SMS o transakcjach, wypłat z obcych bankomatów czy wydania zaświadczenia, które może kosztować nawet 50 zł. Zanim więc skusi nas wysoka premia, warto dokładnie policzyć, czy po odjęciu potencjalnych opłat oferta nadal jest opłacalna.

Jak przenieść emeryturę do innego banku? Instrukcja krok po kroku

Jeśli zastanawiasz się, jak przenieść emeryturę do innego banku, mamy dobrą wiadomość. Proces ten jest dziś znacznie prostszy niż kiedyś, głównie dzięki systemowi Ognivo, który pozwala załatwić wszystko online bez wychodzenia z domu. Nowy bank w ramach procedury sam informuje ZUS o zmianie numeru rachunku. Mimo to Zakład Ubezpieczeń Społecznych radzi, by dla pewności zgłosić zmianę osobiście lub przez pełnomocnika co najmniej 20 dni przed terminem płatności świadczenia. Dzięki temu unikniemy opóźnień i nerwowej sytuacji, w której pieniądze trafią na stare konto, a my będziemy na nie dłużej czekać. Warto też pamiętać, że zamknięcie starego rachunku zazwyczaj wiąże się z 30-dniowym okresem wypowiedzenia, w którym wciąż mogą być naliczane opłaty.

Bezpieczeństwo pieniędzy w banku. Co gwarantuje BFG i jak chronić się przed oszustami?

Choć środki na koncie są chronione, największym zagrożeniem pozostają oszuści wykorzystujący nowoczesne technologie. Według badań Santander Consumer z tego roku, blisko połowa seniorów odczuwa lęk przed oszustwami podczas korzystania z bankowości mobilnej, a co piąty uważa aplikacje za zbyt skomplikowane. Przestępcy żerują na tych obawach, stosując metody takie jak phishing (wysyłanie fałszywych linków w SMS-ach) czy vishing (podszywanie się pod pracownika banku w rozmowie telefonicznej).

Warto jednak pamiętać, że wszystkie środki zgromadzone na rachunkach bankowych są w pełni bezpieczne do równowartości 100 000 euro (obecnie około 431 280 zł). Gwarancję tę zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny, niezależnie od liczby posiadanych kont w jednym banku. Najlepszą obroną przed oszustami i kluczem do bezpieczeństwa w bankowości internetowej jest jednak nasza własna wiedza i ostrożność, co potwierdza sukces rządowego programu „Bezpieczny Senior – Świadomy Senior”. Złota zasada jest prosta: nigdy nie podawajmy danych do logowania przez telefon i nie klikajmy w podejrzane linki.