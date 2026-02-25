Spłaciłeś kredyt przed terminem? Możesz odzyskać pieniądze za niewykorzystane ubezpieczenie

Rzecznik Finansowy potwierdza, że wcześniejsza spłata kredytu uprawnia do proporcjonalnego zwrotu składki ubezpieczeniowej

Odzyskanie pieniędzy za niewykorzystane ubezpieczenie wymaga jedynie złożenia prostego wniosku w banku lub u ubezpieczyciela

Zapowiadane na ten rok nowe przepisy unijne wprowadzą całkowity zakaz sprzedaży wiązanej, co uniemożliwi bankom narzucanie polis

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu jest możliwa w każdym momencie, ale termin decyzji wpływa na warunki zwrotu pieniędzy

Wcześniejsza spłata kredytu uprawnia do zwrotu za ubezpieczenie. Co mówią przepisy?

Wielu kredytobiorców, zwłaszcza przy pożyczkach gotówkowych, pokrywa koszt ubezpieczenia z góry za cały okres kredytowania. Jeśli jednak nastąpiła wcześniejsza spłata kredytu, warto pamiętać, że przysługuje nam pełne prawo do odzyskania części tej kwoty. To cenna informacja, bo niewiele osób zdaje sobie sprawę, że pieniądze za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej po prostu im się należą.

Podstawę prawną stanowi tutaj artykuł 49 ustawy o kredycie konsumenckim oraz artykuł 813 Kodeksu cywilnego. Jak potwierdza Rzecznik Finansowy, w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu jego całkowity koszt, obejmujący m.in. prowizje i składki ubezpieczeniowe, musi zostać proporcjonalnie obniżony. Oznacza to, że bank lub ubezpieczyciel ma obowiązek zwrócić ci składkę za czas, w którym ochrona już nie obowiązywała.

Odzyskanie pieniędzy za ubezpieczenie. Jak złożyć wniosek i ile trzeba czekać?

Procedura odzyskania pieniędzy jest na szczęście prostsza, niż mogłoby się wydawać i zwykle nie wymaga angażowania prawnika. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek o zwrot ubezpieczenia w banku, w którym zaciągnęliśmy kredyt, lub bezpośrednio u ubezpieczyciela. W dokumencie należy podać kluczowe informacje, takie jak numer umowy kredytowej, numer polisy oraz numer rachunku bankowego, na który mają trafić środki. Instytucje finansowe zazwyczaj realizują zwrot w terminie od 14 do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku.

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu w trakcie umowy. Kiedy to możliwe i co warto wiedzieć?

Ubezpieczenie kredytu nie zawsze jest obowiązkowe, choć banki często przedstawiają je jako warunek uzyskania lepszej oferty. Masz prawo do rezygnacji z polisy, a kluczowy jest moment podjęcia tej decyzji. Zgodnie z przepisami, w ciągu 30 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia możesz od niej odstąpić i otrzymać pełny zwrot zapłaconej składki, bez żadnych negatywnych konsekwencji.

Jeśli zdecydujesz się na rezygnację po upływie 30 dni, wciąż jest to możliwe poprzez wypowiedzenie umowy. W takim przypadku ubezpieczyciel zwróci ci jednak tylko część składki, wyliczoną proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ochrony. Warto jednak pamiętać, że taka rezygnacja z ubezpieczenia kredytu może skutkować zmianą warunków umowy przez bank, na przykład podwyższeniem marży.

Nowe przepisy chroniące seniorów przed bankami. Co oznacza zakaz sprzedaży wiązanej?

Jeszcze w tym roku, do 20 listopada 2026, w życie wejdą nowe przepisy, które dodatkowo wzmocnią prawa konsumenta. Unijna dyrektywa CCD2, która zostanie wdrożona do polskiego prawa, wprowadzi między innymi zakaz sprzedaży wiązanej. Oznacza to, że bank nie będzie mógł już uzależniać przyznania kredytu od obowiązku wykupienia dodatkowych produktów, takich jak ubezpieczenie.

Zmiany te są odpowiedzią na realne potrzeby, zwłaszcza osób starszych, które bywają szczególnie narażone na niekorzystne praktyki. Z dostępnych danych wynika, że aż 61% seniorów oczekuje od banków wsparcia w potencjalnie podejrzanych sytuacjach finansowych. Tymczasem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów już teraz prowadzi postępowania wobec firm pożyczkowych, które oferowały kredyty w pakiecie z niepotrzebnymi usługami, co stanowi sygnał alarmowy i pokazuje skalę problemu.