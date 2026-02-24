Wypłata pieniędzy z PPK po 60-tce. Jeden błąd decyduje, czy zapłacisz niepotrzebny podatek

Analiza danych pokazuje, że ponad 94% osób niepotrzebnie płaci podatek od wypłaty z PPK, choć można tego łatwo uniknąć

Kluczem do tego jak wypłacić pieniądze z PPK po 60-tce i uniknąć podatku jest rozłożenie świadczenia na minimum 120 rat

Eksperci wskazują na mało znaną opcję świadczenia małżeńskiego w PPK, która w pełni zabezpiecza finansowo partnera po śmierci współmałżonka

Dzięki dopłatom od państwa nawet krótkoterminowe oszczędzanie w PPK po 55 roku życia jest bardzo korzystne

Jak wypłacić pieniądze z PPK po 60-tce i uniknąć podatku? Kluczowe zasady

Po ukończeniu 60 lat środki z Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) stają się dostępne do wypłaty, oferując solidny zastrzyk gotówki na emeryturze. Warto jednak wiedzieć, że od wybranego sposobu wypłaty zależy, czy zapłacimy podatek od zysków. Kluczem do tego, jak uniknąć podatku Belki, jest rozłożenie wypłaty w czasie. Taki manewr pozwala w pełni cieszyć się zgromadzonym przez lata kapitałem.

Zasady są jasne: aby nie płacić podatku, można wypłacić 25% środków jednorazowo, a pozostałe 75% rozłożyć na co najmniej 120 miesięcznych rat, czyli na 10 lat. Inną opcją jest wypłata całości w minimum 120 ratach, co pozwala pieniądzom nadal pracować na naszym koncie. To istotna różnica, a jednak statystyki mogą niepokoić. Okazuje się, że ponad 94% uczestników wybiera wypłatę jednorazową, niepotrzebnie oddając państwu część swoich oszczędności.

Wniosek o wypłatę z PPK po 60. roku życia. Gdzie i jak go złożyć?

Dobra wiadomość jest taka, że procedura wypłaty pieniędzy z PPK po 60. roku życia jest naprawdę prosta i nie wymaga angażowania pracodawcy. Wszystkie formalności załatwiamy bezpośrednio w instytucji finansowej, która zarządza naszym rachunkiem. Wniosek można złożyć na kilka sposobów: przez internet, pocztą tradycyjną, a nawet osobiście w placówce. Po otrzymaniu naszej dyspozycji instytucja przygotuje harmonogram wypłat zgodny z naszym wyborem, a środki zaczną regularnie zasilać nasze konto.

Świadczenie małżeńskie w PPK. Na czym polega i co w razie śmierci partnera?

Pracownicze Plany Kapitałowe kryją w sobie ciekawą opcję dla par, znaną jako świadczenie małżeńskie. Jest ono dostępne, gdy oboje małżonkowie ukończyli 60 lat i posiadają rachunki PPK w tej samej instytucji finansowej. To rozwiązanie pozwala otworzyć wspólne konto i razem korzystać ze zgromadzonych oszczędności na emeryturę.

Główną zaletą świadczenia małżeńskiego jest poczucie bezpieczeństwa finansowego i wygoda. Co istotne, wspólna wypłata, rozłożona na co najmniej 120 miesięcznych rat, jest całkowicie zwolniona z podatku dochodowego. To jednak nie wszystko. W przypadku śmierci jednego z małżonków, drugi nadal otrzymuje świadczenie w tej samej wysokości, aż do wyczerpania środków. To daje ogromny spokój ducha i pewność, że partner nie zostanie bez wsparcia.

Masz ponad 55 lat i zastanawiasz się nad PPK? Sprawdź, dlaczego to się opłaca

Wiele osób zastanawia się, czy warto dołączać do PPK na kilka lat przed emeryturą. Odpowiedź brzmi: zdecydowanie tak! Nawet krótkoterminowe oszczędzanie jest bardzo korzystne, zwłaszcza dla osób w wieku 55-70 lat (które, aby dołączyć, składają specjalny wniosek u pracodawcy). Rosnąca popularność programu i wartość zgromadzonych w nim aktywów, które według oficjalnych danych na koniec stycznia 2026 roku wyniosły 47,21 mld zł, mówią same za siebie. Dodatkową zachętą są dopłaty od państwa: jednorazowa wpłata powitalna 250 zł oraz coroczne bonusy w wysokości 240 zł. Te dodatkowe pieniądze na emeryturze są w całości zwolnione z podatku i realnie powiększają nasz kapitał.