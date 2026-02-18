Renta wdowia to szansa na wyższą emeryturę. Sprawdź limit, przez który ZUS może odrzucić wniosek

Dane ZUS z 2025 roku ujawniają, dlaczego ponad 100 tysięcy wniosków o rentę wdowią zostało odrzuconych

Górny limit renty wdowiej to kluczowa kwota, której przekroczenie może pozbawić cię dodatkowych pieniędzy

Analiza nowych przepisów wskazuje, że od 2027 roku świadczenie zapewni jeszcze większe wsparcie finansowe seniorom

Spełnienie czterech konkretnych warunków jest niezbędne, aby uzyskać prawo do renty wdowiej

Czym jest renta wdowia i o ile zwiększy twoją emeryturę? Wyjaśniamy zasady

Od lipca 2024 roku w Polsce obowiązuje nowe, ważne rozwiązanie dla osób owdowiałych, znane jako renta wdowia. To specjalny dodatek dla wdowy lub wdowca, który pozwala na łączenie własnej emerytury lub renty ze świadczeniem po zmarłym małżonku. Jak pokazują dane ZUS z 2025 roku, taka zmiana podnosi dochody seniorów średnio o 350-360 złotych miesięcznie. To ogromne wsparcie, z którego do końca 2025 roku skorzystało już ponad milion Polaków.

Warto podkreślić, że renta wdowia to w gruncie rzeczy nowa zasada łączenia już istniejących świadczeń. Zgodnie z ustawą z 26 lipca 2024 roku, zmiany wprowadzane są etapami. Do końca grudnia bieżącego roku można otrzymać 100% wyższego świadczenia i dodatkowo 15% niższego. To jednak nie koniec dobrych wiadomości, ponieważ od stycznia 2027 roku ta dodatkowa część wzrośnie do 25%, co jeszcze bardziej poprawi sytuację finansową wdów i wdowców.

Komu przysługuje renta wdowia? Poznaj 4 warunki, które trzeba spełnić

Aby móc ubiegać się o rentę wdowią, trzeba spełnić cztery kluczowe warunki określone w przepisach. Po pierwsze, konieczne jest osiągnięcie wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet lub 65 lat dla mężczyzn. Po drugie, kluczowe jest pozostawanie we wspólnocie małżeńskiej aż do dnia śmierci współmałżonka, przy czym, jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ustrój majątkowy (np. rozdzielność) nie ma tu znaczenia. Trzeci warunek dotyczy nabycia prawa do renty rodzinnej nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Ostatni i równie ważny to brak zawartego nowego związku małżeńskiego.

Jak złożyć wniosek o rentę wdowią? Poradnik krok po kroku i wybór wariantu

Procedura składania wniosku o rentę wdowią jest na szczęście prosta. Wymaga wypełnienia jednego formularza o symbolu ERWD, dostępnego od 1 stycznia 2025 roku. Można go złożyć osobiście w placówce ZUS, wysłać pocztą lub elektronicznie przez platformę PUE ZUS. Co ważne, jeśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada już dane o naszej emeryturze oraz przyznanej rencie rodzinnej, nie trzeba dołączać żadnych dodatkowych dokumentów. We wniosku należy wybrać jeden z dwóch wariantów wypłaty. Pierwszy to 100% własnego świadczenia plus 15% renty rodzinnej, a drugi to odwrotna kombinacja. Dane ZUS pokazują, że aż 63% beneficjentów decyduje się na tę drugą opcję, ponieważ świadczenie po zmarłym mężu lub żonie jest często wyższe.

Jaki jest limit renty wdowiej i dlaczego ZUS odrzuca wnioski? Poznaj kwoty i pułapki

Warto wiedzieć, że nowe przepisy wprowadzają górny limit wysokości połączonych świadczeń. To ważna informacja dla osób zastanawiających się, ile wynosi renta wdowia w jej maksymalnej wysokości. Suma świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnej emerytury, co po marcowej waloryzacji w tym roku oznacza kwotę około 5935,48 złotych brutto. Jeśli wyliczona kwota przekroczy ten próg, ZUS pomniejszy wypłatę o wartość nadwyżki, dostosowując ją do obowiązującego limitu.

Mimo ogromnego zainteresowania, niestety nie wszystkie wnioski kończą się pozytywną decyzją. Jak pokazują dane ZUS z ubiegłego roku, odrzucono ich około 106 tysięcy. Okazuje się, że najczęstszą pułapką, która dotknęła ponad 44 tysiące osób, było właśnie przekroczenie wspomnianego progu dochodowego. Inne powszechne powody odrzucenia wniosku to nabycie prawa do renty rodzinnej zbyt wcześnie (co zdarzyło się w ponad 27 tysiącach przypadków) oraz brak uprawnień do jednego z łączonych świadczeń.

